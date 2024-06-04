Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi

Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi, ADEM ve BALMEK işbirliği ile düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin sergilendiği bir etkinlik düzenlendi. Sergide, kadınlar tarafından yapılan ürünlerin yanı sıra okçuluk gibi kurslara katılan öğrencilerin yetenekleri de sergilendi. Toplamda 3 bin 123 kursiyerin katıldığı 180 kursun sonunda bin 498 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Etkinliğe Sındırgı Belediyesi yetkilileri, eğitim kurumları ve vatandaşlar da katıldı.

04.06.2024 16:39
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Sındırgı Halk Eğitimi Merkezi, ADEM ve BALMEK işbirliği ile 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin ürettikleri ürünler sergilendi.

Sındırgı Belediyesinin katkılarıyla Kocahan bahçesinde gerçekleştirilen sergide kadınlar tarafından yapılan ürünlerin yanı sıra okçuluk gibi kurslara katılan öğrencilerin yetenekleri de sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ADEM ve BALMEK işbirliği ile açılan 180 kursa 3 bin 123 kursiyer katıldı. 546'sı erkek ve 952'si kadın olmak üzere bin 498 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Kaymakam Didem Dinç Özay, burada yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenmenin 3 yaşında başlayıp 80-90 yaşına kadar bir süreci kapsadığını belirten Özay, "Devletimizin her bir kurumu olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Halk eğitim merkezi kurslarımızın çoğunluğu kadınlarımız üzerinden gidiyor. Kadınlarımızın talepleriyle açılıyor. Bu da kadın istihdamına fayda sağlamak için önemli. Sadece istihdam anlamında da değil bir kadının kendini geliştirmesi hiç bir şey yapmasa bile sosyal alanda var olması güzel. Gelecek dönemde de vatandaşlarımızın taleplerine göre kurslarımızı düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sındırgı Halk Eğitim Müdürü Sebahattin Altıntaş da kurum olarak hayat boyu öğrenme faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, "Çalışmalarımızı hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman her yerde herkese eğitim vizyonuyla sürdürmekteyiz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, stantları gezerek kursiyerleri tebrik etti.

Sergi açılışına Sındırgı Belediye Başkan Vekili Kenan Gümüş, Belediye Başkan yardımcıları İsmail Durak ve Muhammed Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, daire amirleri, kursiyer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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