Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 10 film vizyona girecek.
Hande Türkel'in yönetmenliğini yaptığı, Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu ve Gürberk Polat'ın rol aldığı "Güneşi Söndürmem Gerek" izleyiciyle buluşacak.
Senaryosunu Doğukan Cantimur'un kaleme aldığı film, sevgilisini kaybeden Umut'un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşmesini konu alıyor.
"Hayalet Avcıları: Ürperti"
Gil Kenan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Mckenna Grace, Paul Rudd ve Carrie Coon'un rol aldığı "Hayalet Avcıları: Ürperti", aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Orijinal Hayalet Avcıları ekibinin de dahil olduğu film, kadim şeytani bir gücün, hapsolduğu yerden kurtulmasıyla yeryüzünü dondurmasını ve Hayalet Avcıları ekibinin bu tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.
"Lassie: Yepyeni Bir Macera"
Alman yönetmen Hanno Olderdissen'in filmi "Lassie: Yepyeni Bir Macera", iyi para kazanmak için safkan köpekleri çalan bir suç ekibinin peşine düşen bir grup gencin hikayesini işliyor.
"Riki Rhino: Kahraman Kanatlar"
Haftanın animasyonu "Riki Rhino: Kahraman Kanatlar", tsunamiden evlerini kurtarmaya yardımcı olacak sihirli bir tohum bulmak için tropik ormanlarda macera dolu bir yolculuğa çıkan Riki adlı cesur gergedan ile ördek arkadaşı Beni'nin hikayesini ele alıyor.
Güney Koreli yönetmen Park Chan-Wook'un 2004 yapımı filmi "İhtiyar Delikanlı" yeniden gösterime girecek.
Haftanın gerilim ve korku filmleri
Birleşik Krallık yapımı "Winnie the Pooh: Kan ve Bal 2", Avustralya yapımı "Sahipsiz" filmleriyle Cengiz Kaplan'ın "Mir'at İblisin Laneti" ve Ayhan Al'ın "Cin Günü" adlı yapımları, haftanın korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
Beykoz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yalı Kütüphanesi, zengin koleksiyonuyla 7 gün, 24 saat hizmet veriyor. Boğaz manzarasına karşı modern alanlara sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabiliyor. Kütüphanede 11 bin kitaplık bir koleksiyon, Beykoz Kitaplığı yayınları ve İstanbul Kitaplığı Köşesi bulunuyor. Ücretsiz kafeterya hizmeti de sunulan kütüphane, online rezervasyon sistemiyle çalışıyor ve tüm İstanbullulara açık.
Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus'un 94. doğum günü anma programı İzmir Atatürk Lisesi mezunlar derneği tarafından düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda, Hanri Benazus'un değeri ve iz bırakma gücü vurgulandı.
Bolu'da çeşitli nedenlerle ölen yaban hayvanlarının tahnit işleminden geçirildikten sonra sergilendiği Abant Gölü Milli Parkı'ndaki müzeyi, 10 yılda 5 milyon 760 kişi ziyaret etti. Müzede, ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi 21 türe ait tahnit edilmiş 33 hayvan sergileniyor. Müze, ziyaretçilere yaban hayvanları hakkında bilgi vererek doğa sevgisi ve hayvan koruma bilincini aşılamayı amaçlıyor.
Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Komedi türündeki filmde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat gibi oyuncular yer alıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştüren aynaların icadından itibaren başlayan hikaye, trajikomik tesadüflerle devam ediyor.
Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından yapılan Ata Sahne Sanat Merkezi, 'Dünya Tiyatrolar Günü'nde 'Bimarhane' isimli tiyatro oyunu ile kapılarını açtı. Merkez, tiyatro, konser ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği modern bir mekandır.
Sadullah Efe, engelli bireylerin gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak kaleme aldığı 'Kadere Yolculuk' adlı hikaye kitabının tanıtımını yaptı. Kitap, engelli bireylerin engellilik nedenlerini, günlük hayatta çektikleri sıkıntıları ve toplumdan beklentilerini ele alıyor. Kitap, ARES yayıncılık tarafından bin adet basıldı ve kitap evlerinden ve internet satış sitelerinden temin edilebilir.
Kayseri'de bulunan Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri, Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan Han Duvarları şiirini, şiirin bir bölümünün yazıldığı İncesu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nde gördükleri ders ile öğrendiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sınıfım Kayseri' Projesi kapsamında öğrencilerin tarihi mekanlardaki dersleri sürüyor.
Hollywood yıldızı Marilyn Moore ve Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın yakınındaki mezar satışa çıkıyor. Açık artırmaya sunulacak olan mezarın 400 bin dolara alıcı bulması planlanıyor.
Sakarya'da gölge oyunu ve meddahlık geleneğini yaşatan Seçkin Bayramoğlu, Karagöz-Hacivat oyunlarıyla ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor. Bayramoğlu, 500 yıllık geleneği yaşatmak için mücadele ediyor ve çocuklara kültürel değerleri öğretiyor.
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