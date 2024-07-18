Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Giren Filmler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, on film vizyona girecek. Tarikat, Acımasız, Yem, Şafak Sökerken, Cam Kavanoz gibi filmler sinemaseverlerin ilgisini çekecek.

18.07.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, on film vizyona girecek.

Eric Bana, Sadie Sink, Sylvia Hoeks ve Sophie Rois'in başrollerinde oynadığı "Tarikat", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Jordan Scott'un senaryosunu yazıp yönettiği film, bir tarikatın karıştığı korkunç olayları araştıran psikolog Ben Monroe ile ailesinin bu süreçte yaşadıklarını işliyor.

"Acımasız"

Haftanın bir diğer gerilim filmi "Acımasız", ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçunun, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşmesini anlatıyor.

Dermot Mulroney ve Jeff Fahey'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Art Camacho oturuyor.

"Yem"

Hayley Easton Street'in yönettiği ABD yapımı "Yem", eğlenmek için bir araya gelen beş kız arkadaşın yaşadıklarına odaklanıyor.

"Şafak Sökerken"

İtalyan yönetmen Saverio Costanzo'nun çektiği "Şafak Sökerken", 1950'lerde nişanlanmak üzere olan Romalı genç bir kadının oyuncu seçmelerine katılmak üzere gittiği Cinecitta'da başından geçenleri konu ediniyor.

Lily James'in başrolünde oynadığı filmde, genç oyuncuya Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher ve Willem Dafoe eşlik etti.

"Cam Kavanoz"

Sinan Uzun'un yönettiği, Cemalettin Çekmece, Gazi Şeker ve Özgür Yelaldı'nın rol aldığı yerli yapım "Cam Kavanoz", boş zamanlarında mezarlıklarda su taşıyıp, çiçek satarak para kazanmaya çalışan 4 çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın animasyonları

Çinli yönetmen Peng Liu'nun anime filmi "Mavi Kaplan ve Fırtına Takım", babasının ile mavi kaplanların, dinozor Rage tarafından başka bir boyuttaki gezegende tutsak edildiğini öğrenen Fırtına'nın onları kurtarmak için giriştiği zorlukları işliyor.

Haftanın bir diğer Çin yapımı animasyonu olan Weiming Huang yönetmenliğindeki "Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde", uzak bir galakside yaşayan ve Enerji Taşı'nı korumak için savaşırken güçlerini kaybeden Süper Kahramanların, güçlerini kazanmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Haftanın korku filmleri

Brendan Rudnicki'nin yönettiği "Korku Ormanı", meraklı iki belgeselcinin sözde hayaletli Rudwick Ormanındaki bir dizi kaçırılma olayını takip etmeye karar vermeleri sonrasında başlarına gelen olayları irdeliyor. Filmde başrolleri Alexa Lauren ile Andrew Thomas paylaşıyor.

William Brent Bell'in filmi "Son Ayin", kırsal bir kasabadaki Hasat Festivali'nde yaşanan ürpertici olayları beyaz perdeye aktarıyor.

Bedel Art tarafından çekilen yerli yapım "Korku Kapanı", zengin olmak için büyü yaptıran bir adamın yaşadığı olayları işliyor.

Kaynak: AA

Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Giren Filmler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Giren Filmler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement