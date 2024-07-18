Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Kültür Sanat

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye ikisi yerli, on film vizyona girecek.

Eric Bana, Sadie Sink, Sylvia Hoeks ve Sophie Rois'in başrollerinde oynadığı "Tarikat", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Jordan Scott'un senaryosunu yazıp yönettiği film, bir tarikatın karıştığı korkunç olayları araştıran psikolog Ben Monroe ile ailesinin bu süreçte yaşadıklarını işliyor.

"Acımasız"

Haftanın bir diğer gerilim filmi "Acımasız", ergenlik çağındaki kızı öldürülen bir lise koçunun, öğrencisini insan kaçakçılığı operasyonu için kaçıran adamların peşine düşmesini anlatıyor.

Dermot Mulroney ve Jeff Fahey'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Art Camacho oturuyor.

"Yem"

Hayley Easton Street'in yönettiği ABD yapımı "Yem", eğlenmek için bir araya gelen beş kız arkadaşın yaşadıklarına odaklanıyor.

"Şafak Sökerken"

İtalyan yönetmen Saverio Costanzo'nun çektiği "Şafak Sökerken", 1950'lerde nişanlanmak üzere olan Romalı genç bir kadının oyuncu seçmelerine katılmak üzere gittiği Cinecitta'da başından geçenleri konu ediniyor.

Lily James'in başrolünde oynadığı filmde, genç oyuncuya Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher ve Willem Dafoe eşlik etti.

"Cam Kavanoz"

Sinan Uzun'un yönettiği, Cemalettin Çekmece, Gazi Şeker ve Özgür Yelaldı'nın rol aldığı yerli yapım "Cam Kavanoz", boş zamanlarında mezarlıklarda su taşıyıp, çiçek satarak para kazanmaya çalışan 4 çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın animasyonları

Çinli yönetmen Peng Liu'nun anime filmi "Mavi Kaplan ve Fırtına Takım", babasının ile mavi kaplanların, dinozor Rage tarafından başka bir boyuttaki gezegende tutsak edildiğini öğrenen Fırtına'nın onları kurtarmak için giriştiği zorlukları işliyor.

Haftanın bir diğer Çin yapımı animasyonu olan Weiming Huang yönetmenliğindeki "Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde", uzak bir galakside yaşayan ve Enerji Taşı'nı korumak için savaşırken güçlerini kaybeden Süper Kahramanların, güçlerini kazanmak için verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Haftanın korku filmleri

Brendan Rudnicki'nin yönettiği "Korku Ormanı", meraklı iki belgeselcinin sözde hayaletli Rudwick Ormanındaki bir dizi kaçırılma olayını takip etmeye karar vermeleri sonrasında başlarına gelen olayları irdeliyor. Filmde başrolleri Alexa Lauren ile Andrew Thomas paylaşıyor.

William Brent Bell'in filmi "Son Ayin", kırsal bir kasabadaki Hasat Festivali'nde yaşanan ürpertici olayları beyaz perdeye aktarıyor.

Bedel Art tarafından çekilen yerli yapım "Korku Kapanı", zengin olmak için büyü yaptıran bir adamın yaşadığı olayları işliyor.