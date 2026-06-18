Sinemada yüzde 70 indirimli 'film özel bileti' dönemi başladı - Son Dakika
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Sinemada yüzde 70 indirimli 'film özel bileti' dönemi başladı

Sinemada yüzde 70 indirimli \'film özel bileti\' dönemi başladı
18.06.2026 12:43
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle sinema sektöründe 'film özel bileti' uygulaması başlatıldı. Belirli filmlerde yüzde 70'e kadar indirimli bilet satışı yapılabilecek, mevcut indirimler ise devam edecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle sinema sektöründe yeni bir indirim uygulaması hayata geçirildi. 'Film özel bileti' uygulaması kapsamında belirli filmler için yüzde 70'e varan indirimli bilet satışı yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle sinema salonlarında uygulanacak indirimli bilet türlerine 'film özel bileti' uygulaması eklendi. Düzenleme sayesinde film yapımcıları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılacak sözleşmeler kapsamında belirli yapımlar için özel fiyatlandırma uygulanabilecek. Yeni uygulama kapsamında, belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayacak şekilde indirim uygulanarak sabit fiyatlı bilet satışı yapılabilecek. Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.

MEVCUT İNDİRİMLER SÜRECEK

Yönetmelik değişikliği mevcut indirim uygulamalarını etkilemeyecek. Öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde, ayrıca sabah seanslarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanmaya devam edecek. Engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan indirimli biletlerde ise mevcut uygulama kapsamında yüzde 50'ye kadar indirim yapılabilecek.

UYGULAMA TÜRKİYE GENELİNDE GEÇERLİ OLACAK

Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin bakanlığa iletilmesi zorunlu hale getirildi. Söz konusu bilgiler, sinema salonu işletmeci dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar üzerinden paylaşılacak. Film özel bileti uygulaması ve diğer indirimli bilet uygulamaları, sisteme dahil olan sinema salonlarında Türkiye genelinde geçerli olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Türkiye genelindeki sinema salonlarında uygulanan 'Her Çarşamba Sinema Günü' kampanyası da sürüyor. Kampanya kapsamında katılımcı sinema salonlarında biletler 140 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, uygulama özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sinemada yüzde 70 indirimli 'film özel bileti' dönemi başladı - Son Dakika

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