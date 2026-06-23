Sinop'ta Tarihi Kırmızı Temalı Defile

Sinop'ta kentin tarihi rengi olan "Sinop Kırmızısı" (Sinopıa) temalı defile gerçekleştirildi.

Sinop'ta kentin tarihi rengi olan "Sinop Kırmızısı" (Sinopıa) temalı defile, Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından tarihi renk esas alınarak hazırlanan kıyafetler, düzenlenen özel etkinlikte davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sinop'un binlerce yıllık köklü geçmişini ve kültürel mirasını simgeleyen Sinopıa (Sinop Kırmızısı), anlamlı bir etkinlikle tarihi dokuda hayat buldu. Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursiyerlerin uzun süren titiz çalışmaları neticesinde ortaya çıkan özel koleksiyon, kentin en önemli simgelerinden biri olan Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi bahçesinde görücüye çıktı. Tarihi rengin modern ve geleneksel motiflerle harmanlandığı kıyafetler, müzenin etkileyici atmosferinde sergilenirken izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kent kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen etkinlik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan rengin binlerce yıllık gelişimi özetlediği konuşmasında şunları söyledi:

"Bu renk Sinop'un arkasındaki sırtlardan Kızılırmak boyunca gelen o akıştaki uzun yolculuğun eseri. Burada bu yolculuk yapılırken bu ürün bu toprak rengi Roma'ya gitmesi için buraya gelmesi lazım. Burada toplanıyor bütün anadolunun tahılları bu renk cümbüşü, bu toprak rengi buraya geliyor. Ticaret merkezi doğal liman buradaki fırtına vesaire etkileyemiyor taşımacılığı. Doğal sığınma alanı dolayısıyla buradan toplanıyor. Arkasındaki gelen ürünler bu toprak rengi, mutfak malzemelerine verilen renk veya tekstilde kullanılan renkler buraya geliyor buradan bütün akdenize Roma'nın bütün kentlerine yayılıyor. Dolayısıyla sinop'ta üretilmiyor ama Sinop'un arkasındaki coğrafyadan geliyor. Dolayısıyla da markayı oluşturan isim burası biz arkamızdaki kızılırmağa teşekkür ediyoruz hiç kurumasın diyoruz."

Vali Özarslan, defilenin ardından moda tasarımcılarına teşekkür plaketi takdim etti. - SİNOP