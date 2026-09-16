Sinop\'ta 39. Ahilik Haftası\'nda Uğur Kalemtaş\'a Ahilik kaftanı giydirildi

Sinop'ta "39. Ahilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde Ahilik kültürünün önemine dikkat çekilirken, yılın Ahisi seçilen Uğur Kalemtaş'a Ahilik kaftanı giydirildi.

39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop'ta kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejin ardından Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program, Ahilik geleneği ve teşkilatının tarihine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Programda konuşan Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zekiye Tunç, Ahilik teşkilatının Anadolu'da 13. yüzyılda kurumsallaştığını belirtti. Ahiliğin temelinde Fütüvvet anlayışının bulunduğunu ifade eden Tunç, Ahi Evran'ın Anadolu'ya gelmesinin ardından bu teşkilatın Türk kültürüyle bütünleşerek Ahilik adı altında kurumsal bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz de Ahilik kültürünün Anadolu'nun önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında Ahilik Haftası etkinliklerinin önemli rol üstlendiğini ifade etti.

"Ahilik; eline, beline, diline sahip olmaktır"

Sinop Vali Vekili Muhammet Serkan Şahin ise Ahiliğin yalnızca geçmişte kalmış bir esnaf teşkilatı olmadığını vurguladı. Ahilik anlayışının kardeşlik, dayanışma, emek ve güzel ahlak üzerine kurulduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Ahilik; eline, beline, diline sahip olmaktır. Kapısını, sofrasını ve gönlünü açık tutmaktır. Ölçüde ve tartıda adaletten ayrılmamaktır. Üretirken kaliteli, satarken dürüst, kazanırken vicdanlı olmaktır. Kısacası Ahilik, ticaret ile ahlakı, kazanç ile hakikati, meslek ile insanlığı aynı potada büyütmüş büyük bir medeniyet anlayışıdır."

Konuşmaların ardından Ahilik Haftası kapsamında yılın çırağı, kalfası ve Ahisi seçilenlere ödülleri verildi.

Yılın Ahisi seçilen Uğur Kalemtaş'a, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Satı Gürel ile Sinop Vali Vekili Muhammet Serkan Şahin tarafından Ahilik kaftanı giydirildi.

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.