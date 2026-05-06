Şırnak\'ın toprak damlı evlerini maketlerde yaşatıyor

Kentte esnaflık yapan Nedim Bayar, iş yerinin bir bölümünde doğal taşlar, mermer artıkları ve çeşitli malzemeler kullanarak, kendisinin de doğup büyüdüğü, artık anılarda kalan toprak damlı taş evlerin maketini yapıp yakınlarına hediye ediyor - 4 yılda 20 ev maketi hazırlayan Bayar: - "Boş zamanlarımda iş yerimde telefonda ve bilgisayarda zaman geçireceğime eski toprak damlı taş evlerin maketini hazırlıyorum. Bir anlamda kültürümüzü yansıtıyor bu evler. Arkadaşlar maketleri sosyal medyada paylaşıyor. Yurt içi ve yurt dışından sipariş verenler de oluyor"

Şırnaklı esnaf Nedim Bayar, kendisinin de doğup büyüdüğü, artık anılarda kalan toprak damlı taş evleri yaptığı maketlerle yaşatıyor.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi'nde mermer satışı yapan Bayar, 4 yıl önce iş yerinde boş zamanlarını değerlendirmek için toprak damlı evlerin maketini yapmaya karar verdi.

İş yerinin bir bölümünde doğal taşlar, mermer atıkları ve çeşitli malzemeler kullanarak hobi amaçlı maket ev yapımına başlayan Bayar, zamanla bu alanda kendisini geliştirdi.

Evlerin içini de geçmişte kullanan halı, lamba, perde, sandalye gibi eşyalarla süsleyen Bayar, bir evde olması gereken tüm malzemelerle döşeyerek maket evi hazır hale getiriyor.

Bayar'ın büyük emekle hazırladığı ve ışıklandırdığı maketler 4 yılda 20'ye ulaştı.

Anılarda kalan toprak evlerin maketini sevdiklerine hediye eden 48 yaşındaki Bayar, arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşması üzerine hem farklı illerden hem de yurt dışından maket ev siparişi almaya başladı.

"Kültürümüzü yansıtıyor bu evler"

Nedim Bayar, AA muhabirine, kentte 1997 yılından bu yana mermer satışı yaptığını, iş yerinde boş zamanlarını değerlendirmek için de 4 yıldır hobi olarak eski toprak damlı Şırnak evlerinin maketini yaptığını söyledi.

Başta 1-2 maket yaptığını, beğenilince tasarımlarını sürdürdüğünü ifade eden Bayar, "Boş zamanlarımda iş yerimde telefonda ve bilgisayarda zaman geçireceğime eski toprak damlı taş evlerin maketini hazırlıyorum. Bir anlamda kültürümüzü yansıtıyor bu evler. Arkadaşlar maketleri sosyal medyada paylaşıyor. Yurt içi ve yurt dışından sipariş verenler de oluyor." dedi.

Bayar, doğal taş, mermer atıkları gibi ürünler ile doğal malzemeler kullanarak 4 yılda 20 ev maketi yaptığını anlatarak, taş duvarları sabitlemek için de silikon kullandığını belirtti.

"Maketin ışığını açıyorum, bakınca gönlüm ferahlıyor"

Maket ev yapımının çok uğraş istediğini dile getiren Bayar, şunları söyledi:

"Bütün zamanımı bu işe ayırmadığım için bazı evler aylarca sürebiliyor. Bazı günler yarım saat, kimi zaman da 2 saatimi ayırıyorum. Bazen de günlerce hiç zamanım olmuyor. Damı için ayrı bir toprak gerekiyor, her toprak uymuyor. Güzel bir iş çıkardığımda moralim yükseliyor. Bir evde olması gereken ne varsa kapısından perdesine kadar her şeyi maket içinde düşünüyorum. Eski evlere benzetmeye çalışıyorum, onlara benzemesi için de o günkü imkanlar neyse onu uyguluyorum. İş bitiminde maketin ışığını açıyorum, bakınca gönlüm ferahlıyor."

Bayar, toprak damlı bir evde doğup büyüdüğünü, bu evlerin kendisine çocukluğunu hatırlattığını ifade ederek, bu evlerin kent merkezinde kalmadığını, nadiren köylerde bulunduğunu belirtti.

Anıları yaşatan bu evleri makete dönüştürmenin güzel bir duygu olduğunu anlatan Bayar, "Artık her yer beton ve yüksek katlı evler oldu. Böyle olunca insan eski yaşantıyı kimi zaman özlüyor." dedi.

Komşusundan destek

Kentte kerestecilik yapan Nedim Bayar'ın komşusu Sami Koluman da zaman zaman iş yerinde ziyaret ettiği arkadaşının ev maketi ile uğraştığını görünce mutlu olduğunu söyledi.

Koluman, Bayar'ın el sanatlarına yeteneği bulunduğunu belirterek, "Kendisini takdir ediyoruz, destekliyoruz. Meşakkatli güzel bir uğraşı var. Buraya gelince kendimizi eski köy hayatında, eski Şırnak evlerinde görüyoruz, öyle hissediyoruz. Bir nevi kültürümüzü yansıtıyor. Bizlere bu muhteşem manzarayı gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

