Şırnak'ta "2. Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" başladı

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği ve Güçlükonak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, "2.Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Cehennem Deresi kanyonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, amaçlarının ilçenin güzelliklerini tanıtmak olduğunu söyledi. Festivalin yoğun katılım ile devam ettiğini belirten Karakurt, Güçlükonak'taki muhteşem doğanın, kültürel ve doğa harikası bu yerin, tüm ülke ve herkes tarafından bilinmesi, tanıtımına gayret gösterdiklerini ifade etti. 3 gün sürecek olan festivale tüm vatandaşları davet ettiklerini kaydeden Karakurt, "Şırnak Valiliği himayesinde düzenlediğimiz bu festivale Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin illerinden misafirler Katılım sağlıyor" dedi.

Vatandaş Mecit Çevrim ise, bu tür festivallilerin olması bölgeye ayrı bir renk kattığını belirterek, "Böyle bir bölgede insanların bir arada bulunması, eğlenmesi çok keyif vericidir. Amacımız bölgeyi tanıtmak, insanların bölgeye gelip görmesini çok istiyoruz. Bölgedeki nadir kanyonlardan bir tanesidir" diye konuştu.

Gülcan Öter de, Cehennem Deresini yeni keşfetmeye başladıklarını söyleyerek, "Bu bölgeler halka yeni açılıyor. Çok güzel piknik alanları mevcut. Gezilebilecek çok güzel alanlar var. Bölge halkı olarak da bizimde buna ihtiyacımız var. Birçok yerden turist gelmeye başladı. Halkımız açısından ekonomik açıdan yararlı olacağını düşünüyorum. Bizde bölgede çok güzel kareler elde edebiliyoruz. Buraların halka açık olması, böyle festivallerin düzenlenmesi bizim içinde çok heyecanlı ve neşeli geçiyor" dedi.

Festivalde yerel sanatçılar tarafından verilen konserde katılımcılar ve protokol, müzik eşliğinde halay çekti. Rafting ve kano turları yapıldı.

Kaymakamlık tarafından alana kurulan şişme parkuru, ip atlama, uçurtma, dart ve okçuluk stantlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe, Şırnak Vali yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Muhammet Çiftci, Güçlükonak Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, doğaseverler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Festival, Perşembe günü sona erecek.