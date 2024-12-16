Şırnak'ta Kitap Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta Kitap Fuarı Düzenlendi

Şırnak Valiliği ve ilgili müdürlükler tarafından düzenlenen kitap fuarı, Şırnak kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Açılışta Vali Birol Ekici, gençlerin kitap fuarlarına ilgi göstermesinin önemine vurgu yaptı.

16.12.2024 17:43
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Şırnak'ta kitap fuarı düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği, Şırnak Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kitap fuarı düzenlendi.

Şırnak kapalı spor salonunda düzenlenen kitap fuarı açılış törenine, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandaroğlu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Ekici ve beraberindeki protokol üyeleri, kitap fuarını gezerek, beğendikleri çeşitli kitapları satın aldı. Açılışta konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Gençlerimizin bu fuarlara ilgi göstermesi hepimizi sevindiriyor. 2023 yılında Türkiye'nin en çok kalkınma şehri yüzde 44 ile Şırnak oluyor. Kalkınma nasıl oluyor gençler, Kalkınma çalışmakla ve kitap okumakla oluyor. Daha çok kitap okuduğumuz zaman daha çok çalıştığımız zaman daha çok kalkınacağız ve biz gerçekten sizlere çok güveniyoruz. Eğitimde de aynı kalkınmada olduğu gibi yol alacağımız çok önemli mesafeler var. Bunun için hep birlikte çalışacağız ve hakkımız olan LGS'de YKS'deki başarılarımızı daha da ileri götüreceğiz" dedi.

Kitap fuarı, beş gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Kitap Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

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