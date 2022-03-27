Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi

27.03.2022 11:59
Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi

Şırnak'ta, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Minik Tiyatrocular İş Başında e-Twinning Projesi kapsamında öğrenciler oyun sahneledi.

Şırnak'ta, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Minik Tiyatrocular İş Başında e-Twinning Projesi kapsamında öğrenciler oyun sahneledi.

Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerinin rol aldığı tiyatro oyunu seyircilerin beğenisini topladı.

Proje kurucusu Sevinç Güneş, gazetecilere, proje ile ilkokul kademesindeki öğrencilerde dil, beden ve özgüven gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, projenin Türkiye'nin 9 farklı şehrinde aynı anda yürütüldüğünü söyledi.

Projenin final gününde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne dikkat çekmek istediklerini, hazırladıkları tiyatro gösterisini 27 Mart'ta eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşturduklarını dile getiren Güneş, proje ile öğrencilerin dil ve özgüven gelişimlerinde anlamlı bir ilerleme görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Güneş, "Dilerim projemiz ülkemizin birçok yerinde gerçekleştirilen, eğitime ve sanata çeşitlilik kazandıran bir içerik olur." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun' Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun' Nilüfer'de tiyatro konuşulacak Nilüfer'de tiyatro konuşulacak

Dünya Tiyatro Günü, oyunlar, Tiyatro, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 12:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement