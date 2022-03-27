Şırnak'ta minik tiyatrocular oyun sahneledi - Son Dakika

Şırnak'ta, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Minik Tiyatrocular İş Başında e-Twinning Projesi kapsamında öğrenciler oyun sahneledi.

Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerinin rol aldığı tiyatro oyunu seyircilerin beğenisini topladı.

Proje kurucusu Sevinç Güneş, gazetecilere, proje ile ilkokul kademesindeki öğrencilerde dil, beden ve özgüven gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, projenin Türkiye'nin 9 farklı şehrinde aynı anda yürütüldüğünü söyledi.

Projenin final gününde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne dikkat çekmek istediklerini, hazırladıkları tiyatro gösterisini 27 Mart'ta eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşturduklarını dile getiren Güneş, proje ile öğrencilerin dil ve özgüven gelişimlerinde anlamlı bir ilerleme görmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Güneş, "Dilerim projemiz ülkemizin birçok yerinde gerçekleştirilen, eğitime ve sanata çeşitlilik kazandıran bir içerik olur." dedi.