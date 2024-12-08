Şırnak'ta Yetenek Taraması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta Yetenek Taraması

Kültür Bakan Yardımcısı ve Devlet Opera Müdürü, Şırnak'ta yetenek taraması yaptı.

08.12.2024 00:42
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DOB Şırnak'ta yetenek taraması yaptı

ŞIRNAK - 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak'a gelen Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Tan Sağtürk yetenek taramasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ve Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Tan Sağtürk, Vali Birol Ekici görüştükten sonra Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde yetenek taramasına katıldı.

Sağtürk, devlet opera tarihi adına tarihi bir gün olduğuna inandıkları yolculuğa başladıklarını söyledi. Bakanlığa ve bütün devlet erkanına teşekkür ettiğini ifade eden Sağtürk, "Yaklaşık 45 yıldır mesleğimiz içindeyiz. Ama çok şükür bugünde bakanlığımızın desteği ile artık kendimizi çok daha iyi ifade edebileceğimizi bunun bir disiplin işi olduğunu, bunun biri iyilik hareketi olduğunu ve en önemli zamanda da dünyanın geldiği bu zor dönemlerde bir motivasyon yapısıyla halkımıza dokunabileceğimizi gösteriyor. 23 il seçtik. 23 ilimizden sonra gelecek yıl yeniden 23 il daha seçilecek. ve yaklaşık 4'üncü festivallimizden sonra aynı illere tekrar gelinebilecek. 1'inci Anadolu Devlet Opera Bale Festivali Başlıyor. Daha temsilimizi gerçekleştirmeden birçok ilden bir başvuru zinciri başladı. Yetenekler seçildikten sonra elbette ki önümüzde ki yıllarda büyük şehirlerimizde yada belki buralarda açılacak olan konservatuarlarda okuma fırsatı elde edecekler. Ama önce yeteneğimizin olduğunu ispat etme görevi Devlet Opera Balesi'ne düştü" dedi.

Programa, öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

Batuhan Mumcu, Turizm, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Yetenek Taraması - Son Dakika

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