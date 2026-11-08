Sivas Devlet THM Korosu, 10 Kasım\'da Atatürk\'ü anma konserini ücretsiz verecek

Sivas Devlet THM Korosu, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma konserini ücretsiz verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Devlet THM Korosu, 10 Kasım'da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü anma konserini halka açık ve ücretsiz verecek. Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Aşık Veysel'in derlediği Ataya Ağıt ile Rumeli, Selanik ve Anadolu türkülerini seslendirecek.
Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu "Atatürk'ü Anma" konseri düzenleyecek.
Konser, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Salı günü saat 19.00'da halka açık ve ücretsiz verilecek.
"Ata'ya Özlem Cumhuriyet'e Ses" adlı konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Aşık Veysel'in derlediği Ataya Ağıt ile Rumeli, Selanik ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türküleri seslendirecek.
Kaynak: AA
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