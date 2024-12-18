Sivas Halılarının Dokuma Süreci Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas Halılarının Dokuma Süreci Başladı

Sivas'ta geleneksel halı dokuma süreci, 8 aylık bir süreçle başladı ve el sanatları yaşatılıyor.

18.12.2024 20:12
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Tamamlanması en az 8 ay sürecek olan halıların yapımı başladı

SİVAS - Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve tanıtılması amacıyla yapımı tam 8 ay sürecek olan Sivas halısının dokuma süreci başladı.

Sivas, yüzyıllardır dokuma sanatının önemli merkezlerinden biri olarak bilinirken, Sivas halıları da geleneksel Türk el sanatlarının en değerli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. El emeği ve zarif motiflerle dokunan bu halılar, hem tarihi hem de estetik bir mirası günümüze taşıyor. Doğal yün ipliklerin ve kökboyaların kullanıldığı, tamamen el dokuması teknikleriyle üretilen Sivas halılarının kendine has desenlerinde, Anadolu kültürüne ait simgeler, doğadan esinlenilen motifler ile geleneksel Türk halı motifleri öne çıkıyor. Halılar, dayanıklılıkları ve uzun ömürlü yapılarıyla bilinirken, kullanılan kök boyalar sayesinde yıllar geçtikçe renklerini kaybetmeden güzelliklerini koruyor. Dokuma Atölyesinde çalışan Tülay Dönmez, "Sivas halısının ilmek sayısı çok fazladır ve çok incedir. Tamamen yün olan bu halıların en büyük özelliği de budur. Halıların kalitesini anlamak için arkasını çevirip iskeletinden ilmek ilmek sayılabilir" dedi.

"Boyaları bitkisel, hav yüksekliği çok incedir"

Dönmez, Sivas halısının çözgülerinin çok ince olduğunu vurgulayarak, "Çözgüleri ve atkıları pamuk ipten yapılır. Dokuma ipleri tamamen yündür. Boyaları bitkiseldir. Hav yüksekliği çok incedir. Sivas halıları, 50x50 ve 60x60 kalitede iki çeşit dokumadır. Bu on santimetrede altmış çift çözgü demektir. 60x60 çalışmaysa bir metrekaresinde 360 bin düğüm bulunur. 50x50 çalışmada ise 250 bin düğüm olur. İlmek sayısı çok fazla ve çok ince, tamamen yün olan Sivas halısının en büyük özelliği budur. Tamamlanması ebadına göre değişir. 6 metrekare bir salon halısından örneklemek gerekirse 10-12 ay civarında bitiyor" ifadelerini kullandı.

"El dokuma ürünlerinde fiyatların ucu açıktır"

Bu halıların özel üretimler olduğunu belirten Dönmez, "Biz kurum olarak tekrar yapmaya başladık. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. İlerleme kaydettik. Ebadı küçük olan halımızı bir aksilik olmadığı takdirde 8 ayda tamamlayacağız. Diğer halımız, salon halısı. Yeni başladık, bitimi bir yılı bulacak. Sivas halısını hereke halıdan ayıran bir diğer özellikse Sivas halısı 3 atkıyla, hereke halısının ise 2 atkıyla yapılmasıdır. Halıların kalitesini anlamak için arkasını çevirip iskeletinden ilmek ilmek sayılabilir. Halıda en ufak hata varsa karşıdan bakıldığında kendisini gösterir. Kurumumuzda üniversite mezunu ve kurslardan da yetişmiş usta öğretici arkadaşlarımız var. Gerçekten seven ve yapmak isteyen arkadaşlarımızı da değerlendiriyoruz çünkü bizden sonra da bu değerin yaşatılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Halılarının Dokuma Süreci Başladı - Son Dakika

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