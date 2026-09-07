Sivas'ın son kemik tarak ustası üretimle yaşatıyor - Son Dakika
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Sivas'ın son kemik tarak ustası üretimle yaşatıyor

Sivas\'ın son kemik tarak ustası üretimle yaşatıyor
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Sivas'ın coğrafi işaretli değeri kemik tarak üretimi, son usta Fatih Durna'nın çabalarıyla devam ediyor. Doğal taraklara talep artarken, usta sayısının azlığı üretimi sınırlıyor ve sahte ürünler piyasada yer buluyor.

SİVAS(İHA) – Sivas'ın önemli el sanatlarından olan kemik tarak üretimi her geçen gün azalıyor. Doğal taraklara olan talep her geçen gün artarken usta sayısının az olması nedeniyle üretim yeterli olmuyor.

Sivas'ta üretilen ve sağlığa faydaları ile bilinen kemik taraklar görenlerin dikkatini çekiyor. Sivas'ın yanı sıra çevre illerden temin edilen koç boynuzlarından üretilen tarakların, son halini alabilmesi için yoğun emek harcanıyor. Yaklaşık 3 yıl kurutulmaya bırakılan kemikler, daha sonra ısıl işlem görerek şekillendiriliyor. Kentin coğrafi işaretli bir değeri olan kemik taraklar, boynuzda bulunan keratinden dolayı saçta kepeklenmeyi ve elektriklenmeyi önlüyor. Kemik taraklar; hücreleri canlı tutarken aynı zamanda bakteri oluşumunu da engellediği için saç sağlığını da koruyor. Plastik tarakların yerine tercih edilmeye başlanan kemik taraklar, yurdun ve dünyanın birçok noktasından talep görüyor.

Sivas'ın son ustası üretime devam ediyor

Kemik tarağın saçlarda dökülme problemini önlediğini söyleyen kemik tarak ustası Fatih Durna, "Kemik tarak işi aslında 2005'te yok olmaya yüz tutmuş bir meslekti, yapan kimse yoktu. Daha sonra biz dönemin valisinin teşvikleriyle tekrardan bu mesleği gün yüzüne çıkarmak için 2018 yılında çalışmaya başladık. 2020 yılında ise tekrar kemik tarak Sivas'ta imalata başladı. Şuan maalesef Sivas'ta kemik tarağı yapan tek usta ben kaldım. Kemik, plastik kullanılmaya başlamadan uzun zaman önce ihtiyaç duyulan her alanda kullanılıyordu. Şu an plastiğin kullanıldığı yerlerde alternatif olarak kemik kullanılıyordu. Zamanla teknolojinin gelişmesi ve farklı alternatiflerin oluşmasıyla kemiğin yerini plastik ve metal taraklar aldı. Fakat plastikte saçta elektriklenme, kırılma, dökülme problemleri meydana geldi" dedi.

"Çoğu bölgede sahte ürünler satışa sunuluyor"

Sivas ekonomisi için üretici sayısının artması gerektiğini ifade eden Durna, "Kemik tarak kırılma, dökülme yapmaz, saç diplerine masaj yaptığı için daha sağlıklı saç çıkmasını sağlar. Türkiye'de doğal kemik tarağı yapanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Doğal olarak üretilen kemiğe sadece Sivaslılar ve araştıran insanlar ulaşabiliyor. Onun dışında çoğu bölgede sahte ürünler satışa sunuluyor. Kemik tarağa şu an da yurtdışından çok fazla talep oluyor. Faydalarını öğrenen, araştıran insanlar bizimle iletişime geçiyor. Şu an yoğun bir talep gören tescillenmiş ürünümüzü keşke daha fazla insan yapsa, şehrimiz için önemli bir katma değer olacaktır. Kemik tarak denildiği zaman Sivas akla geliyor. Kemik tarağın vatanı Sivas ve şu an yurtdışında ki taleplerde bu ürünün nerede üretildiği biliniyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ın son kemik tarak ustası üretimle yaşatıyor - Son Dakika

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