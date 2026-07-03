Sivas\'ın Turizm Master Planı Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Geçtiğimiz yıl itibari ile 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ettik. 64 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ile dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldik" dedi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ın turizmdeki yol haritasının belirlendiği 'Sivas Turizm Master Planı ve Geliştirme Eylem Planı' tanıtım toplantısı yapıldı. Kapadokya Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan planların tanıtım toplantısına AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, il protokolü ve davetliler katıldı.

"Geçtiğimiz yıl itibari ile 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ettik"

Sivas'ın çok önemli güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Sivas'ımız diğer alanlarda olduğu gibi turizmdeki payını da çok daha yüksek noktalara adım adım taşıyacak. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi Türkiye için stratejik sektör ilan etmesi, Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansının kurulması, Türkiye'deki turizm bilincinin artması. Olağanüstü zengin turizm potansiyelimiz ve cennet gibi bir ülkemiz var. Bütün bunlar bir araya gelip sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türkiye turizmde son yıllarda çok güçlü atılımlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl itibari ile 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ettik. 64 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ile dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldik. Türkiye artık turizmde süper lig oyuncusu. Ülkemiz ekonomisi, insanımızın istihdam ve refahı açısından son derece kıymetli. Ama bununla yetinmemeliyiz. Ülkemiz cennetten bir köşe. Sivas'ın diğer alanlarda olduğu gibi turizmde de gelişmesi açısından yapılan yoğun çalışmalar çerçevesinde turizmde hızlı adımlar atılması ve neler yapılması gerektiği hep gündemdeydi. Öncelikle mastır ve turizm eylem planının hazırlanması bir sistematik içerisinde hayata geçirmek açısından önemliydi. Geçtiğimiz yılda bu çalışmalar başladı. Sivas'ın tüm kesimlerinin bir araya gelmesiyle bu eylem planı ortaya çıktı. Sivas'ı turizm alanında daha fazla büyütmek için yol haritası belirlenmiş oldu. Doğal güzellikler, tarihi zenginlik, olağanüstü gastronomi etkenleriyle Sivas güçlü tanıtımla biz bakanlığımız ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı olarak bunu tüm dünyaya duyuracağız. Sivas'ımızı güzel bir şekilde tanıtıp, turizm konusunda ki farkındalığını ortaya koyarak Sivas'ı adım adım hızla büyüteceğiz" dedi.

"Divriği Ulu Camii merkezinde ziyaretçi sayısı 14 kat artmış durumda"

Şehrin 2026 ila 2030 yılları arasındaki master planının hazırlandığını ifade eden AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler ise, "Sivas'ımızın uzun zamandır büyük emeklerle hazırlanan turizm mastır planının tanıtım programında olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle Nadir Alparslan bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sivas'a verdikleri desteklerden ve bu çalışmalara sağladıkları katkılardan dolayı. Sayın bakanımız Mehmet Nuri Ersoy beye teşekkür ediyorum geçen sene Sivas'ımıza ziyaretlerinde bu çok önemli bir başlıktı. ve sonuçta bugün turizm mastır planının hazırlanması noktasında sonuca ermiş olduk. Cumhuriyet Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesinde ki uzman arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok nitelikli bir plan hazırladılar. Ama bunu da hazırlamak yetmiyor. Bundan sonra eylem planının hayata geçirilmesi ve şehrimize turizm katkısını görmemiz lazım. Sadece Divriği Ulu Camii merkezinde ziyaretçi sayısı 14 kat artmış durumda. Bu muazzam potansiyel orada duruyordu ama bundan yararlanamıyorduk. Şu an da 14 kart arttı ve Sivas merkezinde bu potansiyeli var. Çifte Minaresi ile Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi ile Ulu Cami ile Gök Medrese ile kongre binası ile valiliğimiz ile jandarma binamız ile. Ben böyle bir turizm merkezini başka 81 ilimizin hiçbirinde görmedim. Yaşayan bir açık hava müzesi olarak Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi ile beraber muazzam bir ortam var. Sivas'ımızdaki bu yapıları görenin bir daha görmek isteyeceği, aslına uygun bir şekilde restorasyonlarını tamamlayacağız. Sivas'ımızı bu manada daha yaşanabilir, daha kimliğine uygun, kadim kültürünü yaşatan bacasız fabrika misali hem refahını arttıracak, hem ekonomisini büyütecek bir şekilde inşa edebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan sunumlarda katılımcılar bilgilendirildi. - SİVAS