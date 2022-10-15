Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi - Son Dakika
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Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi

15.10.2022 09:30
Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi

Gelen Sivas haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Roman Türküleri" konseri verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, Sivas'ta "Roman Türküleri" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Roman türkülerini seslendirdi.

Davetliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere alkışla eşlik etti.

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Kaynak: AA

Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas kültür sanat haberi... Sivas'ta düzenlenen konserde Roman türküleri seslendirildi - Son Dakika
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