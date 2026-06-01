Sivas Müzesi'nde 300 Antika Eşya Sergilendi

Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan Geçici Sergi Salonu'nda, vatandaşlar tarafından müzeye bağışlanan 300 farklı antika eşya, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Geçici Sergi Salonu'nda, vatandaşların müzeye hediye ettiği ağırlık ve ölçü birimleri, takı ve aksesuarlar, eski hamam ve mutfak kültürünü yansıtan eşyalar, aydınlatma gereçleri, Divriği yöresinde kullanılan kapı tokmakları, çitler ve kapı kolları gibi ürünler sergileniyor.

Atatürk Kongre Müzesi Sorumlusu İlker Deveci, AA muhabirine, binanın 1981 yılına kadar okul olarak kullanıldığını, 1981 ve 1990 yılları arasında yapılan restorasyonun ardından günümüze kadar da müze olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Birinci katın 2012 yılına kadar etnografya müzesi, ikinci katın ise kongre müzesi olarak faaliyet gösterdiğini anlatan Deveci, "2012 ve 2016 yılları arasında yapılan restorasyon sonrası günümüze kadar Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürüldü." dedi.

Deveci, vatandaşların evlerinde bulunan tarihi eserleri müzeye bağışlamak istediklerini belirtmeleri üzerine, eserleri alarak müze içerisinde oluşturdukları "Geçici Sergi Salonu"nda ziyaretçilerle buluşturduklarını dile getirdi.

Burada envanterlerinde bulunan 300'den fazla eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını kaydeden Deveci, şöyle konuştu:

"Bu eserlerin birkaçını eskilerin çok daha iyi bildiği Ahmet Turan Türkmenoğlu, namıdiğer 'Hacı Beslen' müzemize bağışladı. Bunun yanı sıra Faruk Aburşu gibi şehrimizin önemli değerinin müzemize bağışlamış olduğu eserler de var. Yine Ahmet Necip Günaydın hocamızın müzemize bağışladığı eserlerden oluşan vitrinler bulunuyor. Bu vitrinleri de konu olarak ayırdık. Ağırlık ve ölçü birimleri, takı ve aksesuarlar, Sivas'taki eski hamam ve mutfak kültürünü yansıtan eşyalar, aydınlatma gereçleri, özellikle Divriği yöresinde kullanılan kapı tokmakları, çitler ve kapı kolları gibi çeşitli vitrinler oluşturduk. Onları da burada ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk."

"Yaklaşık 20 bin ziyaretçi müzemizi gezdi"

Deveci, Atatürk Kongre Müzesi'ni gezmek isteyen bütün ziyaretçileri müzeye beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle şehrimize hızlı trenin kazandırılmasıyla kentimize ve müzemize ziyaretçi talebi yüzde 40 artmış durumda. Yaz aylarıyla daha da artmasını bekliyoruz. Şehir dışı ve yurt dışından gelen bütün misafirlerimizi de müzemize bekliyoruz. Müzemizde sadece belli başlı kişilerin değil, vatandaşların da şehrimizin önemli değerlerini bağışlamış olduğu envanterlik eserler yer almakta. Ağırlıklı olarak mutfak ve hamam kültürü Sivas'ın vazgeçilmezi. Bu sebeple de mutfak ve hamam kültürü en çok ilgi gören vitrinlerimizden biri. Tabii ki kadınlarımızın da takı ve aksesuar vitrini ilgisini çekmekte. Şehrimizde düzenlenen 3. Uluslararası Film Festivali'ne atıfta bulunarak Mustafa Aburşu hocamızın 1950'li yıllara ait orijinal film afişleri de bu odamızda yerini almaktadır. Bu oda, Müzeler Günü dolayısıyla 18 Mayıs'ta ziyaretçilerle buluştu. Müzeler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı bütün müzeler ücretsiz olduğundan dolayı ciddi bir yoğunluğumuz oldu. Yaklaşık 20 bin ziyaretçi müzemizi gezdi."