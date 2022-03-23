Sivas'ta 30 sanatçı Anadolu kültürünü yansıttıkları çalışmalarını sergiledi - Son Dakika
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Sivas'ta 30 sanatçı Anadolu kültürünü yansıttıkları çalışmalarını sergiledi

23.03.2022 17:59
Sivas'ta 30 sanatçı Anadolu kültürünü yansıttıkları çalışmalarını sergiledi

Sivas'ta ressam, sanat tarihi, edebiyat ve resim öğretmenlerinden oluşan 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Anadolu Tarihinden İlham Alan Güncel Dokunuşlar" sergisi ilgi gördü.

Sivas'ta ressam, sanat tarihi, edebiyat ve resim öğretmenlerinden oluşan 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Anadolu Tarihinden İlham Alan Güncel Dokunuşlar" sergisi ilgi gördü.

Küratörlüğünü ressam Caner Kemahlıoğlu'nun yaptığı Anadolu, kadın ve kilim temalı resim sergisi, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Günsu Saraçoğlu, Ali Rıza Kanaç, Kübra Kılıç, Tolga Sağtaş gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergide Anadolu tarihinin eskimeyen değerleri sanatsal yorumlarla zenginleştirildi.

Kemahlıoğlu, AA muhabirine, tarihe bir pencere aralayarak Anadolu kültürünü bir kez daha hatırlamak için bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Anadolu tarihinde kültürel, etnik ve geleneksel yapıları geçmişten günümüze kalan miraslar olarak değerlendirip tarihe güncel bir bakış açısı ve yorum getirdiklerine dikkati çeken Kemahlıoğlu, "Kilimler, halılar, tarihi eserler ve buluntularda yer alan yüzlerce yıllık motifleri multidisipliner bir ortamda kendi tekniklerini kullanarak çalışan sanatçılarımız, muhteşem eserler ortaya çıkardı. Bu projede ressamlarımız ve öğretmenlerimizden oluşan 30 sanatçımızla güzel bir ekip kurarak, tarihimize bir kez daha gittik ve kültürel değerlerimizi tekrar sanatseverlerle buluşturduk." diye konuştu.

Ressam ve stilist Tolga Sağtaş ise sergi için geçmiş ve gelecek odaklı çalışıldığını dile getirerek, çağdaş sanattan dokunuşlarla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını ifade etti.

Edebiyat öğretmeni Kübra Yıldız da Anadolu'da yapılan ilk halı ve kilimlerin o dönemde yaşayan kadınların elinden nasıl çıktığına dair bir çalışmayla sergiye katkı verdiğini belirtti.

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Edebiyat, Ressam, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta 30 sanatçı Anadolu kültürünü yansıttıkları çalışmalarını sergiledi - Son Dakika


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