Sivas'ta 5 Asırlık Gelenek Devam Ediyor

5 asırlık gelenek bu yıl da sürdürüldü
SİVAS - Sivas'ta 5 asırdır süregelen Ramazan geleneği bu yılda sürdürüldü. Kentte bulunan tüm camilerde, 'Ya Hannan ya Menan' ilahisi yankılandı.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar ilk teravih namazını eda etmek için adeta camilere koştu. Sivaslı vatandaşların bölümü ise teravih namazını kılmak için Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Meydan camine gitti. Namaza dakikalar kala camiye akın eden Sivaslı vatandaşlar saflarda yerini aldı. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazına niyet eden vatandaşlar teravih namazının bitimiyle dünyada sadece Sivas'ta sürdürülen 5 asırlık geleneği bu Ramazan da devam ettirdi. Sivas'ta tüm camilerde teravih namazından sonra cemaat hep bir ağızdan 15. yüzyılda Sivas'ta yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen 'Ya Hannan, ya Mennan' ilahisini okudu. İlahi Ramazan ayının ilk 15 günü "Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba" şeklinde başlarken son 15 gününde ise gün "Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda" şeklinde okunuyor.
"Takriben 500 senelik"
Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, 'Ya Hannan ya Mennan' ilahisin yaklaşık 500 yıllık olduğunu ifade ederek, "Sivas'ta şu arkamızda bulunan Şems-i Sivas-i hazretlerinden beri söylenegelen bir ilahi var. Bu Sivas'a ait sadece bilinir. Sivas ağzıyla okunması önemlidir. Onun için Sivas'taki usul tüm halkın birlikte hep bir ağızdan söylediği ve kabul gördüğü şekliyle de nesilden nesile intikal etmiş takriben 500 senelik bugüne kadar dedelerimizin de okuduğu ve bizim de devam ettirdiğimiz bir ilahidir ki ayrı bir haz verir, ayrı bir neşve katar. Bir de bu ilahi bir camide okunmasa o sanki teravih kılınmamış gibi kabul görür halk nazarında. Zira halk onu o kadar benimsemiş ki o ilahi adeta teravihin bir parçası gibidir Sivas'ta. Bundan dolayı da bütün camilerde çoluk çocuk, eski tabirle kız kızan, yaşlı genç hep beraber o iki o ilahiyi namazın sonunda okuruz" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas'ta 5 Asırlık Gelenek Devam Ediyor - Son Dakika
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