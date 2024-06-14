Sivas'ta bulunan Gök Medrese, tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta bulunan Gök Medrese, tarihi yolculuğa çıkarıyor

Sivas'ta bulunan Gök Medrese, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Medrese, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaracak şekilde yenilenmiştir. Müzede, çeşitli eserler ve araştırma kazılarında bulunan çini parçaları sergilenmektedir. Ayrıca, dijital olarak ziyaretçilere görseller ve bilgiler sunulmaktadır. Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimlerle ilgili bilgiler gibi konular hakkında bilgilendirme panoları bulunmaktadır.

14.06.2024 13:43
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Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan, üzerindeki gök mavisi çinilerden dolayı "Mavi Medrese" olarak da anılan Gök Medrese, FPV dron ile görüntülendi.

Medrese, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Müzede, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon sırasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor.

Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor.

Bilgilendirme panolarında çoğunlukla vakfiyeden alınan bilgiler doğrultusunda Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimlerle ilgili bilgiler, seyyahların Sivas'a ait yorumları, İslam medeniyetinde eğitim gibi konular yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta bulunan Gök Medrese, tarihi yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

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