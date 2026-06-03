Sivas\'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Sivas'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla hazırlanan sergi Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek'in katılımıyla açıldı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında açılan kurslarda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler beğeniye sunuldu.

Sergide, ahşap yakma tekniği, ebru, tel kırma, tığ oyası, keçe aksesuarları, ev tekstili ürünleri, nevresim ve yatak örtüsü dikimi, şiş örgü çanta yapımı, hüsn-i hat, sulu ve yağlı boya gibi çok sayıda alanda hazırlanan çalışmalar yer alıyor.

Vali Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkati çekerek, "Bugün burada yalnızca bir serginin açılışını gerçekleştirmiyoruz, aynı zamanda azmin, emeğin, üretmenin ve öğrenmenin yaşı olmadığını ortaya koyan çok kıymetli bir birikime hep birlikte şahitlik ediyoruz. Günümüz dünyasında bilgi hızla değişmekte, meslekler dönüşmekte ve bireylerden hayatın her alanında kendilerini sürekli geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede eğitim, yalnızca okul sıralarında başlayan ve belirli bir yaşta tamamlanan bir süreç değil, insan ömrünün tamamına yayılan kesintisiz bir gelişim yolculuğudur." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezlerinin önemine vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunan bu kurumlarımız, mesleki gelişime katkı sağlamakta, kültürel değerlerimizi yaşatmakta, sosyal dayanışmayı güçlendirmekte ve üretim kültürünü yaygınlaştırmaktadır. Bu kapsamda Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde çok sayıda kurs açılmış, kursiyerlerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserler bugün burada sergilenme imkanı bulmuştur. Ahşap yakma tekniğinden ebru sanatına, ev tekstili ürünlerinden dekoratif ahşap süslemelere kadar çok geniş bir yelpazede ortaya konulan bu çalışmalar, aslında büyük bir emeğin ve sabrın ürünüdür. Kursiyerlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar, öğrenme isteğinin ve üretkenliğin toplumumuzda ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin ve her yaştan vatandaşımızın bu kurslara gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece memnun etmektedir."

Program, sergi alanının gezilmesi ve kursiyerlerin çalışmalarının incelenmesiyle sona erdi.