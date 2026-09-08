Sivas'ta müzeleri 2025'te 642 bin kişi gezdi, ziyaretçi sayısı yüzde 46 arttı
TÜİK verilerine göre Sivas'ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2024'te 439 bin 809 iken 2025'te 642 bin 197'ye yükselerek yaklaşık yüzde 46 arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 3 müzede 220 bin 109, 5 özel müzede ise 422 bin 88 ziyaretçi ağırlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.
Verilere göre Sivas'ta müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2024'te 439 bin 809 iken 2025'te 642 bin 197'ye yükseldi. Bu verilerle birlikte kentte müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 2025 yılında 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 46 oranında arttı.
Geçtiğimiz yıl Sivas'ta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 3 müzede bulunan eser sayısı 15 bin 338, bu eserleri ziyaret eden kişi sayısı 220 bin 109 oldu. Bahsi geçen dönemde kentte bulunan 5 özel müzede bulunan eser sayısı bin 417, bu müzeleri ziyaret eden kişi sayısı ise 422 bin 88 kişi olarak kayıtlara geçti.
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