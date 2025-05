Sivas'ta Sakal-ı Şerif Her Gün Ziyarete Açık

Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif-i Sivas'ta her gün her saat ziyarete açık

SİVAS - Sivas'ta yer alan tarihi Paşa Camii'nde, başka illerde sadece özel günlerde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi her gün sabah namazından yatsı namazına kadar halkın ziyaretine açık tutuluyor.

Türkiye'de genelde bulunduğu camilerde sadece kandil günleri ve bayram günleri gibi özel günlerde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi, Sivas'ta bulunan tarihi Paşa Camii'nde her gün sabah namazından akşam namazına kadar ziyarete açık tutuluyor. 603 yıllık tarihi ile adından sıkça bahsettiren Sivas Paşa Camii, pandemi döneminde restorasyona alındı. Restorasyon zamanında cami içerisine, daha önceden sadece kandillerde ve bayramlarda minber üzerinde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi için de bir bölme tasarlandı. Özel cam ve ışıklandırma sistemi ile tasarlanan bölme, cemaate Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini her gün görme fırsatı sunuyor.

"Hiç ummadığımız kişiler gelip Sakal-ı Şerif'i ziyaret ediyorlar"

Kente ziyarete gelen ve Paşa Caminde Sakal-ı Şerifin ziyarete açık olduğunu görenlerin dua edip namaz kıldıklarını belirten Cami İmamı Abdullah Koç, "Camimiz 1980 yılında açılmış olmasına rağmen, asıl yapılış tarihi ile birlikte camimiz bu sene 603. yılına girdi. Sakal-ı Şerif de belgeleriyle birlikte Vakıflar tarafından camimize teslim edilmiştir. Daha önce minberin üzerinde sadece kandil gecelerinde ziyarete açıyorduk. Pandemi döneminde camimiz restorasyona girdi, burada da böyle bir alan yaptırınca Sakal-ı Şerif'i de buraya alıp her gün sabah namazından yatsı namazına kadar ziyarete açık tutuyoruz. Halkımız buraya gelip ziyaret edip gidiyor. İnsanlar illaki mübarek gün ve geceleri beklemiyorlar, Sakal-ı Şerif'in hasretini çekmiyorlar. Hiç ummadığımız kişiler buraya gelip Sakal-ı Şerif'i ziyaret ediyor, iki rekat namaz kılıp gidiyorlar. Bu da ibadet etmeye bir vesile oluyor. Sabah namazından yatsı namazına kadar ziyarete açık tutuyoruz. Bazen, 'Bu kadar da ziyarete açık tutmasanız mı?' şeklinde söylemlerle de karşılaşıyoruz. Şehir dışından gelip camileri ve tarihi yerleri gezenler, Sakal-ı Şerif'in her gün ziyarete açık olduğunu öğrenince mutlu oluyorlar" diye konuştu.

"Dua ederken kendimde tarifsiz bir huzur hissettim"

Sakal-ı Şerifi ziyaret etmek için Paşa Camine giden Aydın Sarıtaş, "Bugün Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettik, dua ettik. Sakal-ı Şerif, Sivas'ta Paşa Camii'nde her gün ziyarete açık. Herkesin gelip ziyaret etmesini isterim. Dua ederken kendimde tarifsiz bir huzur hissettim, şu anda buradan da huzurlu bir şekilde ayrılıyorum. Sakal-ı Şerif, diğer illerimizde her gün ziyarete açık değil, ancak Sivas'ımızda her gün ziyarete açık olmasından dolayı çok memnunum" şeklinde konuştu.

"Sivas Paşa Caminde her zaman ziyarete açık"

S akal-ı Şerifin Paşa Caminde her zaman ziyaret edilebileceği belirten esnaf Fatih Altun, "Sakal-ı Şerif'i ve Peygamber Efendimiz s.a.v.'in bütün hatıralarını biz Türkler için çok önemlidir. Türklerden başka, İslam aleminde Peygamber Efendimiz' in hatıralarına bu denli önem veren başka bir millet yoktur. Elhamdülillah, bizler de Sakal-ı Şerif'e, Hırka-i Şerif'e ve sahabelerin emanetlerine, başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde sahip çıkıyoruz. Sakal-ı Şerif, belirli illerde kandil günleri gibi özel günlerde ziyarete sunuluyordu. Sivas'ta Paşa Camii'nde ise her gün ziyaret edilebiliyor. Bu bizim için çok güzel bir şey. Allah, bütün Müslümanlara bundan istifade etmeyi nasip etsin" dedi.