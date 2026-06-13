Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) ses sanatçıları, "İrfan Yolunun Ezgileri Deyişler ve Semahlar" isimli konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları THM'nin seçkin eserleri ile Sivas, Tokat, Erzincan, Şanlıurfa ve Gaziantepli halk ozanlarının deyişlerini semah gösterileri eşliğinde seslendirdi.
Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, THM Koro Müdürü Davut Kaya, il protokolü ve vatandaşlar izledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas'ta THM Konseri - Son Dakika
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