Sivas\'ta Türk Halk Müziği Konseri

Kültür Sanat

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürlüğü ile Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği işbirliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi engelli öğrenciler semazen ve zeybek gösterisi sundu.

Daha sonra Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koroda ses sanatçıları, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Programda Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Geçkil de türkü söyledi.

Konseri Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.