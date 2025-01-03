Sivas'taki Tarihi Eserler 2025'te Restore Edilecek

Kültür Sanat

Sivas'ın eşsiz tarihi mimari yapıları 2025'te restore edilecek

SİVAS - Binlerce yıllık mazisi ile bilinen Sivas'ta bulunan tarihi eserler, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edilecek. Hazırlanan projeler ile aslına uygun restore edilecek eserler, kentin turizmine kazandırılacak.

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, içerisinde barındırdığı tarihi eserler ile geçmişe ışık tutuyor. Cilalı Taş Devri'nden itibaren yaşam sürülen Sivas ve çevresindeki farklı dönemlere ait birçok mimari yapı ihtişamıyla ayakta duruyor. Bahse konu tarihi eserlerin günümüze ulaşmasını sağlayan Vakıflar Bölge Müdürlüğü, titizlikle yaptığı restorasyon çalışmalarıyla eserlerin ayakta kalmasını sağlıyor. Özellikle Beylikler ve Devletler nezdinde yapılan eserleri koruyarak turizme kazandıran Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kentteki restorasyon gerektiren eserler için de projeleri hazırladı. Kurul onayı alınan projeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Eserlerimizi birer birer restore ederek hem kültürümüze hem de ilimiz turizmine kazandırmış olacağız" dedi.

678 yıllık Güdük Minare'nin projesi hazırlandı

1347 yılında Eretnaoğulları tarafından yaptırılan, halk arasında ise Dabaz Tekkesi olarak da bilinen Güdük Minare'nin restorasyonunun en kısa sürede başlayacağını ifade eden Cemal Karaca, "Güdük Minare, halk arasında 'Dabaz Tekkesi' olarak da bilinir. Vatandaşlarımızın bir misyon yüklediği birisidir. Ancak o dönemlerde türbe olarak yapılan bir alan. Şu anda biz buranın da projesini hazırladık. Sadece projesini hazırlamakla kalmayıp kurul onayını da aldık. Kurul, tamamen projelerimizi beğendi ve olumlu yönde karar verdi. Alibaba Camii ve Esenyurt'ta bulunan tarihi camilerimiz de buna bir örnektir. Bu camilerimizin bütün çalışmaları tamamlandı. 2017 ila 2019 yılları arasında biz projelerimizi Ankara'ya sunduk. Genel Müdürlüğümüz mevcut dağılım içerisinde bazılarına yer vermedi ama diğer eserlerimizin hepsi hemen hemen tamamlandı" dedi.

2025'te eserler aslına uygun restore edilecek

Sivas'ın yanı sıra Yozgat'ta da birçok tarihi eserin bulunduğunu kaydeden Karaca, "Bölge Müdürlüğü olarak Yozgat'ta da eserlerimiz var. 2025 yılı içerisinde bu çalışmaları Genel Müdürlüğü'müze sunacağız. Cumhurbaşkanlığı'ndan ödenek onayı çıktığı zaman başlayacağız. Bu hususta yetkililerimizden destek isteyeceğiz. Bu eserlerin çizilen onaylı projelerin hayata geçirilmesi konusunda müracaatımız olacak. Bu onaylar çıktığı zaman şehrimizde restore edilmeyen eserimiz kalmamış olacak. Eserlerimizi hem kültürümüze hem tarihimize kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.