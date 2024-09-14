Sivas Ulu Cami'de Mevlit Kandili Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas Ulu Cami'de Mevlit Kandili Kutlandı

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831 yıllık tarihi Sivas Ulu Cami'de Mevlit Kandili programı düzenlendi, dualar edildi.

14.09.2024 14:58
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831 yıllık camide mevlit programı

SİVAS - Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Mevlit Kandili nedeniyle mevlit okutularak dualar edildi.

Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde Mevlit kandili programı düzenlendi. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından öğlen namazı öncesi okutulan mevlide vatandaşlar ilgi gösterdi. 8 asrı aşkın bir tarihi olan ve aynı zamanda vakıf eseri olan Tarihi Ulu Camii'nin duvarlarında Kur'an'ı Kerim sesleri yankılandı. Ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlar, mevlidin ardından öğlen namazını kıldı.

Mevlit programı ile ilgili bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Şu anda Türkiye'de 81 ilde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak daha öncesinde vakfiyelerimize kaydı olan kutsal gün ve gecelerde vakfın gereğini yerine getiriyoruz. Bu Mevlit kandilinde de bunu yapıyoruz. Ecdadımızdan Allah razı olsun. Mevlitlerin okutulması çeşitli algılara sebep verse de dinlenildiğinde dünyanın keşmekeşinden kurtarıp kendinizi dinliyorsunuz. Allah'ı ve Peygamberimizi hatırlatan güzel sözler ve dizeler, insanımızın maneviyatını güçlendiriyor. Vakfa vakıf yakışır. Eski camilerde manevi hazzı daha çok alıyorsunuz. Bundan dolayı da hem vakfedilmiş bir eser, hem vakfiyeyi yerine getirmek adına Tarihi Ulu Camii'de böyle bir program tertip ettik. Allah hayırlara vesile etsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Ulu Cami'de Mevlit Kandili Kutlandı - Son Dakika

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