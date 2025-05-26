Sivas Uluslararası Film Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas Uluslararası Film Festivali Başladı

26.05.2025 21:39
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Sivas'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Film Festivali, düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Valilik, Belediye Başkanlığı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festivalde 700'e yakın film başvurusu yapıldı. Yarışmalarda belgesel ve kurmaca dallarında ödüller verilecek. Festivale aile teması vurgusu damga vuracak.

SİVAS Valiliği, Belediye Başkanlığı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sivas Uluslararası Film Festivali düzenlenen kortej ile başladı.

Festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Nostaljik araçlar ve yöresel kıyafetli vatandaşlar Sivas Valiliği önünden başlayan ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona eren korteje katıldı. Kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sanatçılar, yönetmenler ve il protokolü eşlik etti. Kentte 3 gün sürecek ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde valilik ve belediye iş birliğiyle düzenlenecek festivale, 700'e yakın belgesel ve kurmaca film başvurusu yapıldı. Değerlendirme sonucunda belgesel ve kurmaca dalında ayrı ayrı birincilik ödülleri, yine aynı dallarda jüri özel ödülleri verilecek. Yarışmayı kazanan filmler 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından festivalde gösterilecek filmlerde de ağırlıklı olarak aile temasına önem verildi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Uluslararası Film Festivali Başladı - Son Dakika

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