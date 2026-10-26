Sivas Zara'da 15 bin fidan toprakla buluştu, ormandaki fidan sayısı 160 bine ulaştı - Son Dakika
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Sivas Zara'da 15 bin fidan toprakla buluştu, ormandaki fidan sayısı 160 bine ulaştı

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Zara Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen 7. Fidan Büyütme Etkinliği'nde 4 yeni hatıra ormanına 15 bin karaçam ve sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu. Derneğin 7 yılda oluşturduğu 52 hatıra ormanında dikili fidan sayısı böylece 160 bine ulaştı.

Sivas'ın Zara ilçesinde "7. Fidan Büyütme Etkinliği" düzenlendi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 4 yeni hatıra ormanında 15 bin karaçam ve sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.

Zara Cumhuriyet Ormanı'nda düzenlenen programda, Neriman Gönül, Abdullah Gökkuş, Türkan Özcan Bora ve İşözen ailesi hatıra ormanlarında 15 bin fidanın dikimi yapıldı.

7 yılda 52 hatıra ormanının kurulduğu Zara Cumhuriyet Ormanı'nda fidan sayısı 160 bine ulaştı.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, fidan dikimine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Zara'nın çevre ve doğasına sahip çıkmak için kurduğumuz Zara Cumhuriyet Ormanı'nda üyelerimizin, bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin özverili çalışmaları ile hatıra ormanlarımızı kurmakta, dikilen her fidana 4 yıl süre ile bakım ve sulama yapmaktayız." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Zara'da 15 bin fidan toprakla buluştu, ormandaki fidan sayısı 160 bine ulaştı - Son Dakika
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