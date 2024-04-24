Sivaslı kadınlar artık madımak toplamak yerine pazardan satın alıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivaslı kadınlar artık madımak toplamak yerine pazardan satın alıyor

Eskiden bahar aylarında köylerde genç kızlar tarafından doğadan toplanan madımak, günümüzde adeta unutulmaya yüz tuttu. Genç kızlar madımak toplamak yerine artık pazardan satın alıyor.

24.04.2024 19:27
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Sivaslı kadınlar artık madımak toplamak yerine pazardan satın alıyor

SİVAS - Eskiden bahar aylarında köylerde genç kızlar tarafından doğadan toplanan madımak, günümüzde adeta unutulmaya yüz tuttu. Genç kızlar madımak toplamak yerine artık pazardan satın alıyor.

Sivas ve çevresinde yüzyıllardır süregelen bir gelenek değişim gösteriyor. Sağlığa bir çok faydası olduğu bilinen madımak bu yılda kendini gösterdi. Türkiye'nin geleneksel yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan ve türkülere dahi konu olan madımak, yıllar boyunca özellikle kırsal bölgelerde yaşayan genç kızlar tarafından doğada tek tek elle toplanırken, günümüzde halk pazarlarında veya marketlerden hazır olarak satın alınıyor.

"Şimdiki nesil madımak toplamıyor, hamburger yemeye gidiyor"

Pazarda madımak satan Ethem Yıldız, "10 senedir madımak işi ile uğraşıyorum. Madımak Nisan ayında toplanmaya başlanır ve Haziran ayına kadar devam eder. Bunu toplayan şu an köylü kadınlarımız emekçi kadınlarımız var. Ne yazık ki o eski kadınlarımız da artık yaşlanıyor ve nesli tükeniyor. Şimdiki nesil madımak toplamıyor. Birkaç seneye kadar da bu emekçi kadınlarımız ölürse madımak olayı biter. Şimdi çocuklar pizza yemeye, hamburger yemeye gidiyorlar. Böylesi zararlı şeyleri yiyorlar ve madımak gibi yararlı bir şeyi yemiyorlar. Önceden kadınlarımız madımağı kendileri severek topluyordu. Şimdi ise nesil değiştiğinden dolayı kadınlarımızda tembelleşti ve madımak toplamıyorlar. Satın almaya geldiklerinde ise bunun toplamasında ne var ki diyorlar. Madımağı toplaması kolay değildir. Madımağı topladıktan sonra 1 ay boyunca hasta yatabilirsiniz. Emekçi kadınlarımızın ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Madımak da pazara düştü"

Pazara alışveriş yapmaya gelen Ahmet Turan Yıldırım, "Kadınlar şimdi her şeyin hazırına koşuyorlar önceden bunu toplarlardı bizim annelerimiz nenelerimiz bunu güzelce bıçakla kıyarlardı yıkar temizlerlerdi ve bunun Mıhla yemeğini yaparlardı kuşbaşı etle beraber ve katı bir yemek olurdu onu yufka ekmekle sokum ile yerdik. Bakar mısınız madımak da pazara düştü bundan köylerde çok var ama toplayan yok" şeklinde konuştu.

"Genç kızlar daha madımağın ne olduğunu bile bilmiyorlar"

Doğada elleriyle tek tek Madımak toplayan Zeynep Gedikli, "Gençken biz topluyorduk, şimdiki cahiller ise daha madımağın ne olduğunu bilmiyorlar. Genç kızlar daha madımağın ne olduğunu bile bilmiyorlar" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivaslı kadınlar artık madımak toplamak yerine pazardan satın alıyor - Son Dakika

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