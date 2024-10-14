Sivaslı Usta Çelikte Destan Yazdı

Kültür Sanat

Sivaslı usta, dünyanın en sert çeliğine destan işledi

SİVAS - Sivas'ta yaşayan ve 40 yıldır işleme ve oyma işiyle uğraşan Hayati Ünsal, dünyanın en sert çeliğine Göktürklerin Türeyiş destanını işledi. Sipariş üzerine ray makas çeliğinden yaptığı nacağa, Kürşat'ı emziren dişi kurt ve çeşitli figürleri işleyen Ünsal, "Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmaya çalışıyorum" dedi.

Sivas'ta yaşayan el sanatları ustası Hayati Ünsal, ahşap ve çeliğe işlediği motifler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ahşaba ve çeliğe yaptığı işlemelerle değer katan Ünsal, ürün fark etmeksizin tüm sert metallere işlemeye yapabiliyor. Küçük atölyesinde; çelik nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih gibi birçok eşyaya şekil veren Ünsal, son olarak dünyanın en sert çeliklerinden biri olarak bilinen tren makası çeliğini işledi. Çeliğe nacak şeklini veren Ünsal, talep üzerine çeliğin üzerine ünlü Türk Destanını işledi. Göktürklerin türeyiş destanına göre henüz çocukken ailesi öldürülen ve bir dişi kurt tarafından emzirilen Kürşat'ın hikayesini çeliğe nakşetmeyi başardı.

Küçük işlemelerle sanatına başladığını belirten Hayati Ünsal, "40 yıldır bu meslekle uğraşmaktayım. Oyma işleme sanatı yapmaktayım. İlk olarak elimde yaptığım ufak tefek işlemelerle bu mesleğe başladım, şimdilerde ise profesyonel olarak bu işi yapmaktayım. Tespih oymacılığı, çelik oymacılığı, yumurta oymacılığı, yapıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmaya çalışıyorum, Sivas bıçağı, Sivas tarağı gibi eşyalarımızı oyma işleme sanatı ile gençlere, yeni nesillere sevdirmeye çalışıyorum. Tavuk yumurtasından, dünyanın en sert çeliği ve taşına kadar oyma işleme sanatı yapıyorum" dedi.

"8'lik demiri de keser, sakalı da tıraş eder"

Ahşap üzerine Türk bayrağı, kurt ve Kürşat'ın portresini de işleyen Ünsal, "Türklerin şahlanışı, tekrardan dünyaya hakim olmaları ile ilgili bir sipariş aldık. Kürşat'ın kurdu emmesi ve kurdun onu beslemesini çeliğe işledik. Dünyanın en sert çeliklerinden birisi olan tren makasından dövme çelik üzerine işledik, mahzenlerde çürüyen nacaklarımızı süsleyelim dedik ve o şekilde başladık yapmaya. Tek tek elde oyma işlemiyle yaptık. İlk olarak kazıdıktan sonra gerekli aletlerle işlemelerini yaptık. Sapını dişbudak ağacından yaptık, çok dayanıklı bir ağaçtır. Kendisi tren makasından yapılma dövme çeliktir. Bilemesine göre 8'lik demiri keser, bilemesine göre sakal tıraş eder. Üzerinde kurt işlemesi var, ay ve yıldız zaten bizim vazgeçilmezimiz. Diğer tarafında üç tane kurt yine ulur vaziyette. Tekrardan Kürşat'ın kartalı, kurdu, Kürşat'ın kendisi var. Şu anda günden güne artan bir talep var. Yurt dışına gönderiyoruz. Mısır, Irak Amerika, Fransa, Almanya'ya gönderdiğimiz ürünlerimiz oldu. Genelde iş adamlarına gönderiyoruz, Başbakanlara gönderdiğimiz ürünlerimiz oldu" dedi.