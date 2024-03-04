Siverek'te '1 Fikir 1 Türkiye' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Siverek'te '1 Fikir 1 Türkiye' Yarışması Düzenlendi

Siverek'te, inovasyon ve yeni keşifleri teşvik etmek amacıyla '1 Fikir 1 Türkiye' yarışması düzenlendi. Tüm Buluşcu, İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneği tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen yarışmanın Güneydoğu ayağı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirildi. Girişimcilik konularında bilgilendirici panel ve konuşmaların yapıldığı etkinlikte, genç buluşçular yaptıkları keşiflerle yarıştı.

04.03.2024 23:05
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Siverek'te "1 Fikir 1 Türkiye" yarışması yapıldı

ŞANLIURFA - Siverek'te, inovasyon ve yeni keşifleri teşvik etmek amacıyla "1 Fikir 1 Türkiye" yarışması düzenledi.

Tüm Buluşcu, İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneği tarafından Türkiye genelinde inovasyon ve yeni keşifleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmasının Güneydoğu ayağı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirildi. Siverek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program çerçevesinde girişimcilik konularında bilgilendirici panel ve konuşlara gerçekleştirilerek, birçok il ve ilçeden yarışmaya katılan genç buluşçular yaptıkları keşiflerle yarıştı.

Yapılan proje hakkında açıklamada bulunan proje koordinatörü Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi TÜMMİAD Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, "Bugün burada düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz, Dünya Fikir Buluş Örgütü'nün tüm dünyada uygulamış olduğu yarışmanın Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi ayağında '1 Fikir 1 Güneydoğu' olarak düzenledik. Bugün burada Güneydoğu'da girişimcilik eko sisteminde önemli bir yer tutan gençlerimizi, fikir sahiplerini bir araya getirdiğimiz bir organizasyon düzenledik. Burada gençlerimiz bir araya geldiler. Fikirleriyle yarıştılar aynı zamanda fikirlerini birbirleriyle paylaşma imkanı buldular. Biz bunu ülkemizin 7 bölgesinde yaymayı amaçlıyoruz, burada özelikle Güneydoğu ayağını Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini tercih ettik. Bu bölgenin hem merkezi olması hem de gençlerin projelerinin yoğun olduğu bir bölge olması dolaysıyla gençlerimizi buradan alıp, uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Özelikle gençler açısından yine söylüyorum mükemmel bir ekosistem oluşturmak istiyoruz, girişimciliği, zekayı bilimi ön palana çıkaran, yatırımcılarla buluşçuları bir araya getiren bir organizasyonla sahadayız" dedi.

Tüm Buluşçu İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneği Genel Başkanı Bülent Kavaklı da yapılan çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Siverek'teyiz. 1 Fikir 1 Güneydoğu adlı yarışmayı yapıyoruz. Uluslararası bir yarışmanın devamıdır bu. Aslında TÜMMİAD'ın bir açıklaması var, o da dünyanın bir herhangi yerinde ki bir fikir dünyayı değiştirecek bir güce sahip olduğudur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ve bölgesel olarak da uluslararası yarışmalara katılıyoruz zaten. Onu da Türkiye içinde bir kültür oluşturmak amacıyla 7 bölgede yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugünkü çalışmamız Güneydoğu ayağıydı. Her sene farklı farklı il veya ilçelerde bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. İnşallah ulaşamadığımız bir nokta kalmayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Siverek'te '1 Fikir 1 Türkiye' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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