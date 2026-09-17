Siverek'te 11 yaşındaki öğrencinin 15 eseri ilk kişisel sergisinde görücüye çıktı - Son Dakika
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Siverek'te 11 yaşındaki öğrencinin 15 eseri ilk kişisel sergisinde görücüye çıktı

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Siverek\'te 11 yaşındaki öğrencinin 15 eseri ilk kişisel sergisinde görücüye çıktı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 yaşından bu yana resim yapan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Rohat Karacadağ, çizgi filmlerden ilham alarak hazırladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Karacadağ'ın 15 eseri, tarihi Humanlar Evi'nde açılan "Dostlar" adlı ilk kişisel sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 yaşından bu yana resim yapan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Rohat Karacadağ, çizgi filmlerden ilham alarak hazırladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Ortaokul 5. sınıfta eğitim gören Karacadağ'ın hazırladığı 15 eser, tarihi Humanlar Evi'nde açılan "Dostlar" adlı ilk kişisel sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan Karacadağ, izlediği çizgi filmlerdeki ve oynadığı oyunlardaki karakterlerden ilham alarak çizimler yaptı.

Rohat Karacadağ, AA muhabirine, resim çizmeye 6 yaşında başladığını, zaman içerisinde çizimlerinin yanı sıra 3 boyutlu maketler de yapmaya başladığını söyledi.

İlk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşayan Karacadağ, "İleride büyük bir sergi açmayı düşünüyorum. Mesela bazı oyunlardaki karakterler ve çizgi filmdeki karakterleri çiziyorum. Bir tane de kendi oluşturduğum hayalimde olan bir karakter oluşturdum." dedi.

"Bunlar benim en yakın dostlarım"

Rohat Karacadağ'ın dayısı Menderes Al da yeğeninin küçük yaşlardan itibaren resim yapmaya ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu süreçte yeğenine destek olmak istediğini ifade eden Al, "Onunla beraber ne yapabiliriz diye düşündüm. Dedim bunu bir sergiye dönüştürebiliriz. İlk hedefi sergisini açmaktı. İlk kişisel sergisi oldu. İleri süreçlerde daha büyük sergiler yapmayı planlıyor. Bir de disiplinler arası çalışıyor. Heykel, resim, seramik tarzını farklı alanlarda üretmeyi düşünüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatŞanlıurfaSiverekKültürÇocukYaşamSanatSon Dakika

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