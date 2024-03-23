Siverek\'te düşen inek vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Hindistan'da renkli Holi Festivali başladı

Hindistan'ın en neşeli ve renkli festivallerinden biri olan Holi Festivali, baharın gelişini kutlamak ve yeni bir yaşamın başlangıcını kucaklamak için renkli tozlarla kutlanıyor. Aşk festivali olarak da bilinen Holi, renklerin canlılığıyla hayata olumlu bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. Festival, insanların bir araya gelmesi ve kötü duygulardan arınması için mükemmel bir fırsat sunuyor.