Siverek\'te düşen inek vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kullanılmayan rögara düşen inek, vatandaşlarca kurtarıldı.
Uzunpınar Mahallesi'nde Ahmet Karaca'ya ait inek, kullanılmayan rögara düştü.
Durumu fark eden mahalle sakinleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
İnek, halat sistemi kullanılarak vatandaşlarca düştüğü yerden çıkarıldı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Bahar Bayramı Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladı. Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik, dans, okçuluk ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen nevruzu büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin'de esnafı ziyaret etti ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, Artuklu ilçesinde Birinci Cadde'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra bir otelde düzenlenen toplantıda, turizm sektör temsilcileriyle görüştü. Toplantıya, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizmciler katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerde Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterileri düzenleniyor. Etkinlikler çocuklar için okullarda ve Festivaller Parkı'nda sahneleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali kapsamında, 'Kültür Sanatta Yapay Zeka' paneli düzenlendi. Panelde, yapay zekanın kütüphanecilik alanında kullanımı ve sanat eseri üretimindeki rolü konuşuldu. Festival, yeni teknolojilerle gençleri ve kütüphane kullanıcılarını tanıştırmayı hedefliyor.
Oltu'ya gelen Büyük Birlik Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, Oltulu yazar Ümran Dağaşan Özlük tarafından yazılan Kış Güneşi ve Kırk Kara Yıl isimli kitaplar hediye edildi. Kitaplarda Oltu'nun Rus işgalinde 40 yıl süren esaretini anlatılıyor. Destici, hediye edilen kitapları severek okuyacağını belirtti.
Rize'de farklı hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.
Hindistan'ın en neşeli ve renkli festivallerinden biri olan Holi Festivali, baharın gelişini kutlamak ve yeni bir yaşamın başlangıcını kucaklamak için renkli tozlarla kutlanıyor. Aşk festivali olarak da bilinen Holi, renklerin canlılığıyla hayata olumlu bakış açısı getirmeyi amaçlıyor. Festival, insanların bir araya gelmesi ve kötü duygulardan arınması için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Yıldırım Belediyesi, 'Ramazan Paylaştıkça Güzel' sloganıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenliyor. Barış Manço Kültür Merkezi ve Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda kurulan ramazan sokağında vatandaşlar birbirinden kıymetli konuklarla buluşuyor.
Şarkıcı Bergen'i 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content'e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık açtığı tazminat davasını kaybetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.
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