Şivlilik Bayramı\'nda Fener Alayı

Kültür Sanat

Konya'da üç ayların gelişinin kutlandığı "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kentte yüzlerce yıldır süren gelenek kapsamında, Kültürpark ile Şefikcan Parkı başta olmak üzere, birçok noktada etkinlikler yapıldı.

Her yıl "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Kültürpark'a soğuk havaya rağmen çocuklarıyla gelen çok sayıda vatandaş, yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan gelenek kapsamındaki kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor.