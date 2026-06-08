Sivrihisar, Nasreddin Hoca Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivrihisar, Nasreddin Hoca Festivali'ne hazırlanıyor

Sivrihisar, Nasreddin Hoca Festivali\'ne hazırlanıyor
08.06.2026 10:45  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar'da 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali öncesinde belediye ekipleri ilçe genelinde kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivrihisar'da bu yıl 29 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali öncesinde hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Belediye ekipleri, festival süresince ilçeye gelecek yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlayabilmek amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Festivalin yapılacağı alanlar başta olmak üzere parklar, bahçeler, cadde ve sokaklarda çim biçme çalışmaları aralıksız devam ederken, çevre düzenlemeleriyle ilçenin estetik görünümü güçlendiriliyor. Ekipler tarafından refüjler, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında temizlik ve bakım faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor.

Öte yandan festival boyunca yoğun olarak kullanılacak güzergahlarda aydınlatma sistemleri gözden geçirilirken, eksiklikler gideriliyor ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Sivrihisar'ın daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin Sivrihisar'ın tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, hazırlıkların festival tarihine kadar tamamlanacağını ifade etti. Kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Sivrihisar, festival öncesinde adeta bayrama hazırlanıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival kapsamında konserler, sergiler, gösteriler, kültürel etkinlikler ve çeşitli programların düzenlenmesi beklenirken, belediye ekipleri de ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Eskişehir, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivrihisar, Nasreddin Hoca Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:48:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sivrihisar, Nasreddin Hoca Festivali'ne hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.