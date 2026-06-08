Sivrihisar, Nasreddin Hoca Festivali\'ne hazırlanıyor

Sivrihisar'da bu yıl 29 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali öncesinde hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Belediye ekipleri, festival süresince ilçeye gelecek yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlayabilmek amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Festivalin yapılacağı alanlar başta olmak üzere parklar, bahçeler, cadde ve sokaklarda çim biçme çalışmaları aralıksız devam ederken, çevre düzenlemeleriyle ilçenin estetik görünümü güçlendiriliyor. Ekipler tarafından refüjler, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında temizlik ve bakım faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor.

Öte yandan festival boyunca yoğun olarak kullanılacak güzergahlarda aydınlatma sistemleri gözden geçirilirken, eksiklikler gideriliyor ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Sivrihisar'ın daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin Sivrihisar'ın tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, hazırlıkların festival tarihine kadar tamamlanacağını ifade etti. Kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Sivrihisar, festival öncesinde adeta bayrama hazırlanıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival kapsamında konserler, sergiler, gösteriler, kültürel etkinlikler ve çeşitli programların düzenlenmesi beklenirken, belediye ekipleri de ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ESKİŞEHİR