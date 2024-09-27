Skolyoz Ameliyatıyla Hayata Döndü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Skolyoz Ameliyatıyla Hayata Döndü

Skolyoz Ameliyatıyla Hayata Döndü

12 yaşındaki Esra Elmas, skolyoz ameliyatıyla 55 derece olan eğriliğini 10'a düşürdü.

27.09.2024 12:19
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Kahramanmaraş'ta skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı nedeniyle günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanan 12 yaşındaki Esra Elmas'ın 55 derece olan omurga eğriliği ameliyatla 10'a düşürüldü.

Osmaniye'de yaşayan Züleyha Elmas, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına götürdüğü kızı Esra'nın omurgasında eğrilik olduğunu öğrendi.

Zamanla omurgasındaki eğriliğin derecesi yükselen kızı için araştırma yapan anne Elmas, ameliyatın tam donanımlı hastanede uzman ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin söylenmesi üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

KSÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Abdullah Özdemir ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerde omurgasında 45 derece eğrilik tespit edilen Esra Elmas, fizik tedavi uygulanmak üzere evine gönderildi.

Yaklaşık 3 ay sonra omurgasındaki eğrilik 55 dereceye ulaşan Elmas, Özdemir ve ekibi tarafından ameliyata alındı. 8 saat süren ameliyatın ardından omurga eğriliği 10 dereceye gerileyen Elmas, duruş bozukluğunu yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ailelere gelişim çağındaki çocukların dikkatli gözlenmesi uyarısı

Doç. Dr. Mustafa Abdullah Özdemir, AA muhabirine, ebeveynlerin çocukların gelişim döneminde dikkatli gözlem yapmasının omurga eğriliklerinin erken teşhisi açısından önemini vurguladı.

Omurgadaki eğriliğin 25 dereceyi geçmesi halinde korse tedavisi uyguladıklarını, 45 derecenin üzerinde ise ameliyat gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, "Ameliyat gerçekleşmezse iç organlara baskı yapma hali ortaya çıkacak. Bu durum kişinin hayatını olumsuz bir şekilde etkileyecek. Erken tanı ve tedavi yöntemleri, bu riskleri minimize ederek hastanın sağlığını koruma açısından büyük önem taşır." dedi.

Esra'nın omurgasındaki eğriliğin 55 dereceye çıkması üzerine ameliyat kararı aldıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Esra, hastanemize geldiğinde sırtında bir çıkıntı ve eğriliği vardı. Hastamızı 3 ay takip ettik, MR ve tomografilerini çektik ve bu süre zarfında kontrole geldiğinde eğriliğin 55 dereceye kadar ulaştığını gördük. Eğriliği çok sıkıntılı bir bölgedeydi. Hastamıza geleneksel skolyoz ameliyatı olan posterior enstrümantasyon ve füzyon (arkadan vidalama ve dondurma) tekniğini uyguladık. Bu ameliyatta eğri omurlara uygulanan vidalar ve araya konulan çubuk yardımı ile eğrilik düzeltilebilmektedir. Bu sayede hastamızın eğriliğini sorunsuz bir şekilde düzelttik. Hastamızın sırtındaki çıkıntı ve eğriliğin tamamına yakınını düzelttik. İnşallah eski ağrıları olmayacak ve ergonomik uyku düzeni olacak. Eğriliği de durdurduğumuz için bundan sonra daha sağlıklı bir hayat kendisini bekliyor olacak."

"Arkadaşlarımla basketbol oynayacağım"

Anne Züleyha Elmas da kızının sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir hayat bizi bekliyor. Çok mutluyum. Kızımla gezeceğiz, dolaşacağız. Esra'nın kendine ait kazları var. Onları çok seviyor ve kazlarla güzel vakit geçiriyor. Buradan çıkacağız ve evimize gideceğiz. Esra, inşallah okuluna başlayacak." ifadelerini kullandı.

Esra Elmas da omurgasındaki eğrilik nedeniyle rahat hareket edemediğini ve günlük aktivitelerini yerine getiremediğini söyledi.

Ameliyat sonrası hareket kabiliyetinin hissedilebilir oranda rahatladığını anlatan Elmas, "Rahat hareket edebileceğim için mutluyum. Daha önce eğrilik olduğu için acı çekiyordum. Yatakta uyumada zorluk yaşıyordum. Şu an ağrılarım azaldı ve sağlığıma kavuştuğumu bilmek heyecan veriyor. Daha önce basketbol oynayamıyordum. Sağlığıma kavuşup ayağa kalktıktan sonra arkadaşlarımla basketbol oynayacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ameliyat, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Skolyoz Ameliyatıyla Hayata Döndü - Son Dakika

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