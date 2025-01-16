Soğuk Havada Şelale Tanıtımı

Kültür Sanat

Öğretim görevlisi, doğa harikası şelaleyi tanıtmak için buz gibi suda yüzdü

KASTAMONU - Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak isteyen öğretim görevlisi, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği havaya aldırış etmeden suda yüzdü.

Kastamonu'nun doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak isteyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi'nin altında yüzdü. İlk olarak Horma Kanyonu'nundaki yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi ahşap yürüyüş parkurundan yürüyerek geçen Haberal, daha sonra Ilıca Şelalesine ulaştı. Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği soğuk havaya aldırış etmeyen Haberal, şelalenin önündeki gölete girerek bir süre yüzdü. Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın'ın tulum ile çaldığı "Ölürüm Türkiyem" şarkısına yüzerek eşlik eden Haberal, daha sonra Türk bayrağı açtı.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için soğuk havaya aldırış etmeden suda yüzdüğünü söyleyen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Küre Dağları, içerisinde barındırdığı biyoçeşitliliğiyle zengin florası ve faunasıyla 2000 yılında doğal güzelleri nedeniyle Milli Park olarak ilan edilmiştir. Ilıca Şelalesi de Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonunun 3,5 kilometrelik bir yürüyüş sonrasında şelaleye ulaşmaktayız. Ilıca Şelalesi, Pınarbaşı ilçesinde Ilıca köyünde yer almaktadır. Ilıca Şelalesi, aynı zamanda dünyada biyoçeşitliliği açısından ön plana çıkarılan Pan Parks alanlarından bir tanesidir. Kaynak değerleri açısından bölgede kızıl geyik, yaban hayvanları açısından ayı, domuz, kurt, çakal gibi hayvanları barındırmaktadır. Küre Dağları Milli Parkından zengin flora çeşitliliği de bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi bölgesinde şimşir ormanları da bulunmaktadır. Göknar, sarıçam, karaçam gibi bir çok bitki çeşitliliğiyle tarımsal alanları da mevcuttur. Bölgede hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Horma kanyonundan geçişlerde yapılmaktadır. Tabii ki burasını geçmek isteyenler bir alan kılavuzu eşliğinde kanyonda yürümelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü burası çok riskli bir bölge. Bizler, Turizmciler olarak bölgeyi macera turizmine kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda birçok rota çalışmamız oldu. Biyoçeşitliliğiyle ve jeomorfolojik yapısıyla burası ülkemizin en önemli kaynak değerleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden bölge, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesini oluşturmaktadır Küre Dağları Milli Parkı. Herkesi bu cennet güzelliklerini görmeye bekliyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'a, Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın, Tourism Management lisans öğrencisi İrem Karahan ve Doğa Turizmi Rehberliği yüksek lisans öğrencisi Ali Kartal destek verdi.