Soğuk Havada Şelale Tanıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Soğuk Havada Şelale Tanıtımı

Geniş Video İzle

Öğretim görevlisi, Ilıca Şelalesi’ni tanıtmak için sıfırın altında 10 derecede suda yüzdü.

16.01.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretim görevlisi, doğa harikası şelaleyi tanıtmak için buz gibi suda yüzdü

KASTAMONU - Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak isteyen öğretim görevlisi, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği havaya aldırış etmeden suda yüzdü.

Kastamonu'nun doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak isteyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi'nin altında yüzdü. İlk olarak Horma Kanyonu'nundaki yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi ahşap yürüyüş parkurundan yürüyerek geçen Haberal, daha sonra Ilıca Şelalesine ulaştı. Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği soğuk havaya aldırış etmeyen Haberal, şelalenin önündeki gölete girerek bir süre yüzdü. Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın'ın tulum ile çaldığı "Ölürüm Türkiyem" şarkısına yüzerek eşlik eden Haberal, daha sonra Türk bayrağı açtı.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için soğuk havaya aldırış etmeden suda yüzdüğünü söyleyen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Küre Dağları, içerisinde barındırdığı biyoçeşitliliğiyle zengin florası ve faunasıyla 2000 yılında doğal güzelleri nedeniyle Milli Park olarak ilan edilmiştir. Ilıca Şelalesi de Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonunun 3,5 kilometrelik bir yürüyüş sonrasında şelaleye ulaşmaktayız. Ilıca Şelalesi, Pınarbaşı ilçesinde Ilıca köyünde yer almaktadır. Ilıca Şelalesi, aynı zamanda dünyada biyoçeşitliliği açısından ön plana çıkarılan Pan Parks alanlarından bir tanesidir. Kaynak değerleri açısından bölgede kızıl geyik, yaban hayvanları açısından ayı, domuz, kurt, çakal gibi hayvanları barındırmaktadır. Küre Dağları Milli Parkından zengin flora çeşitliliği de bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi bölgesinde şimşir ormanları da bulunmaktadır. Göknar, sarıçam, karaçam gibi bir çok bitki çeşitliliğiyle tarımsal alanları da mevcuttur. Bölgede hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Horma kanyonundan geçişlerde yapılmaktadır. Tabii ki burasını geçmek isteyenler bir alan kılavuzu eşliğinde kanyonda yürümelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü burası çok riskli bir bölge. Bizler, Turizmciler olarak bölgeyi macera turizmine kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda birçok rota çalışmamız oldu. Biyoçeşitliliğiyle ve jeomorfolojik yapısıyla burası ülkemizin en önemli kaynak değerleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden bölge, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesini oluşturmaktadır Küre Dağları Milli Parkı. Herkesi bu cennet güzelliklerini görmeye bekliyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'a, Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın, Tourism Management lisans öğrencisi İrem Karahan ve Doğa Turizmi Rehberliği yüksek lisans öğrencisi Ali Kartal destek verdi.

Soğuk Havada Şelale Tanıtımı
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kastamonu, Turizm, Yaşam, Ilıca, Çevre, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Soğuk Havada Şelale Tanıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:18:26. #1.13#
SON DAKİKA: Soğuk Havada Şelale Tanıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.