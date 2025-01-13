Söğüt'ü Görmeden Dönme Rotası Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Söğüt'ü Görmeden Dönme Rotası Projesi Hayata Geçti

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Söğüt Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ün tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımına katkı sağlayacak 'Söğüt'ü Görmeden Dönme Rotası' projesini tanıttı. QR kod uygulaması ile ziyaretçilere mekanları içerisine girmeden gezme imkanı sunuluyor.

13.01.2025 19:36  Güncelleme: 19:41
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Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ü gezmek artık daha kolay

'Söğüt'ü Görmeden Dönme Rotası' adlı proje hayata geçirildi

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut;

"Misafirlerimiz, QR kod uygulamasıyla mekanı içerisine girmeden gezme fırsatı yakalayacak"

"Tarihi eserlerimizin 360 derece çekimleri ile Türkçe ve İngilizce anlatımlarına başladık"

BİLECİK - Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e gezmeye gelen ziyaretçiler QR kod uygulamasıyla hem Türkçe, hem İngilizce olarak ilçedeki tarihi eserlerin tanıtımı yapılıyor.

Söğüt Belediyesi tarafından Söğüt'ün tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımına katkı sağlayacak 'Söğüt'ü Görmeden Dönme Rotası' projesi hayata geçirilirken, 1 ayda 35 bin ziyaretçi siteyi gezdi. Proje ile 360 derece videoların ve tanıtımların yer aldığı web sitesi oluşturulduğunu anlatan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Proje kapsamında tarihi mekanların önünde oluşturulacak panolarla Söğüt'e gelen misafirlere QR kod uygulamasıyla hem Türkçe, hem de İngilizce olarak tarihi eserlerin tanıtımı yapılacak. Söğüt'ümüzün tanıtımına katkı sağlamak için 360 derece çekimler ve gezi rotası projemizi hayata geçiriyoruz. Bu projemizde amacımız, Söğüt'e gelen turistlerin burada geçirdiği vakitleri uzatmak. Turizmle ilgili yaptığımız çalışmaları üç aşamaya ayırdık. Projenin ilk ayağı gezi rehberi rotası. Tarihi eserlerimizin 360 derece çekimleri ile İngilizce anlatımlarına da başladık. QR kod uygulamasıyla gelen misafirlerimiz mekanın içerisine girmeden bile 360 derece çekimlerle gezmiş olabilme fırsatı yakalayacak. Vatandaşlarımız ilçemize gelmeden dahi web sitemizden tarihi eserlerimizi ziyaret edebilecekler. Bunun bir merak uyandıracağını ve misafirlerimizin Söğüt'ümüze gelmelerini sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Web sayfamız ilk hafta 7 bin izlenme aldı. Şu anda 35 bin civarında bir izlenme sayısı var. Bu projenin; Ertuğrulgazi Türbesi, Dursun Fakıh Türbesi, Kuyulu Mescid başta olmak üzere Söğüt'ümüzde bulunan eserlerin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Söğüt'e gelmeden ilçeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar içinde https://360.sogut.bel.tr/? adlı adresten ilçenin tarihi yerleri gezebilme imkanı bulabilecek.

Öte yandan açıklamaları sırasında Başkan Durgut'a Söğüt Belediye Başkan Yardımcısı Fatih San, Yazı İşleri Müdürü Refik Başaran, Kültür Müdürü Fadime Çimen, Fen İşleri Müdürü Mehmet Karamahmutoğlu da eşlik etti.

Söğüt\'ü Görmeden Dönme Rotası Projesi Hayata Geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Söğüt'ü Görmeden Dönme Rotası Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

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