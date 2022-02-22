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Sokak kedileri "Betül" ve "Zeytin" sınıfın neşe kaynağı oldu - Son Dakika

Sokak kedileri "Betül" ve "Zeytin" sınıfın neşe kaynağı oldu

22.02.2022 11:36
Sokak kedileri "Betül" ve "Zeytin" sınıfın neşe kaynağı oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Betül" ve "Zeytin" adlı sokak kedileri, sınıfın ayrılmaz parçası haline geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Betül" ve "Zeytin" adlı sokak kedileri, sınıfın ayrılmaz parçası haline geldi.

Soğucak Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, yaklaşık 3 ay önce okul bahçesinde gördükleri 2 sokak kedisiyle bir süre oyunlar oynadı. Kedilerin bakımıyla ilgilenmek isteyen öğrenciler, durumu matematik öğretmeni Bendegül Uyaroğlu ile paylaştı.

Okul yönetimi, öğrencilerin isteğine olumlu yaklaşınca sağlık kontrolleri yaptırılan kediler sınıfa alındı.

Uyaroğlu, daha sonra öğrencileriyle araç lastikleri ve atık malzemelerden kediler için sınıflarında yuva yaptı.

Yuvaları sınıf olan kediler, öğrencilerle derse giriyor. Kedilerin tüm ihtiyaçları ise öğrenciler tarafından karşılanıyor. Öğrencilerin "Betül" ve "Zeytin" adını verdiği kediler ders esnasında zaman zaman sıraların üzerinde geziyor. Kitap okuma esnasında puflara oturan öğrencilerin yanına gelen kediler çocuklarla vakit geçiriyor.

Öğretmen Uyaroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin böylesi sosyal sorumluluğa sahip olmasından dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Kedilerin beslenmelerinin düzenli yapıldığını vurgulayan Uyaroğlu şöyle devam etti:

"Buraya gelen kedileri misafir ettik, önce mama aldık. Daha sonra onlar burada kalmaya başladılar. Burayı evleri gibi benimseyince biz de onlara bir yuva kurduk. Artık derslerden de çıkarmamaya başladık. Çocuklarımız kedilerin bakımları ve beslenmeleriyle ilgilenmeye başladı. Onlar için de bir sorumluluk oldu. Betül ve Zeytin ile vaktimiz çok güzel geçiyor. Dışarıdaki kedilere de mama bırakıyoruz. Okulumuzun daimi misafirleri. Arada çocuklarımızın kitaplarının üzerine yatıp onları zaman zaman zorlasa da biz onlarla mutluyuz."

"Derslerde neşe kaynağımız oluyor"

Öğrencilerden Tanem Kavak da sınıfın kedilerle daha renkli olduğunu ifade etti.

Kedilerin beslenmelerine destek olduklarını anlatan Kavak, "Kediler derslerde neşe kaynağımız oluyor. Sıralarımızda bizimle ders dinliyor, yatıp uyuyorlar. Onları çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Aymila Tokmak ise kedileri çok sevdiğini ve evde de beklediğini dile getirdi.

Sokak hayvanlarını sahiplenmenin önemli olduğunu vurgulayan Tokmak, "Onların sayesinde sorumluluk alıyoruz. Bakımlarıyla ilgileniyoruz. Onlara çok güzel bakıyoruz, birlikte ders çok iyi geçiyor. Betül ve Zeytin de bize eşlik ediyor." ifadesini kullandı.

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Kuşadası, Soğucak, Zeytin, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sokak kedileri 'Betül' ve 'Zeytin' sınıfın neşe kaynağı oldu - Son Dakika


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