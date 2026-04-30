Söke\'de gerçekleşecek Priene Kültür Festivali için geri sayım başladı

Dünyanın ilk planlı kenti olma özelliği ile dikkat çeken Priene Antik Kenti adına düzenlenecek festival için geri sayım başladı. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde yer alan, ülkemizin en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Priene Antik Kenti, bu yıl yeniden sanat ve kültürle buluşmaya hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne girme hazırlığı içinde de olan Priene Antik Kenti'ni daha geniş kitlelere duyurmak anlamında da ayrı bir öneme sahip olan "2. Priene Kültür Festivali" 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen festival, zengin program içeriğiyle her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Festival kapsamında kortej yürüyüşleri, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli sahne performanslarıyla dolu dolu bir etkinlik takvimi katılımcıları bekliyor. Yerel sanat gruplarından öğrenci topluluklarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan gösteriler, Söke'nin kültürel çeşitliliğini sahneye taşıyacak.

Festival alanında Kapadokya balonu olarak da bilinen sıcak hava balonu da yer alacak.

Festivalin en dikkat çeken bölümlerini ise güçlü sahne performanslarıyla tanınan 9 Mayıs'ta Alexandra Gravas ve 10 Mayıs'ta sevilen sanatçı Suzan Kardeş konserleri oluşturuyor. İki sanatçının da sahne alacağı festival, müzikseverler için unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Uluslararası alanda tanınan Alexandra Gravas'ın performansı Priene'de Antik Sahnede seyirciyle buluşacak. Ünlü ve sevilen sanatçı Suzan Kardeş'in enerjik sahnesi, festivalin öne çıkan anları arasında yer alacak.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tüm bölge halkını festivale davet ederek; "Kadim tarihimizin izlerini taşıyan Priene'de, kültür ve sanatı bir araya getirdiğimiz festivalimizle hemşerilerimize ve misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunmak istiyoruz. Özellikle değerli sanatçılarımız Alexandra Gravas ve Suzan Kardeş'in sahne alacağı, dolu dolu bir program ile hazırlık yaptığımız bu özel etkinlikte, herkesi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Söke'mizin kültürel zenginliğini birlikte paylaşalım" dedi. - AYDIN