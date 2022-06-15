Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti - Son Dakika
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Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti

15.06.2022 17:05

Söke'nin Güzeltepe Mahallesi girişindeki boş duvarlar, Almanya'da yaşayan Elif Meşe'nin girişimiyle resimlerle donatıldı.

Söke'nin Güzeltepe Mahallesi girişindeki boş duvarlar, Almanya'da yaşayan Elif Meşe'nin girişimiyle resimlerle donatıldı.

Bir süre önce vefat eden babasının mahallesine gelen Elif Meşe, mahalledeki duvarların resim yapmaya uygun olduğunu gördü.

Muhtar Musa Ölmez'in desteğini alan Meşe'ye Almanya'da yaşayan ressam İsmail Atmalı ve eşi Eşin Dinçer de katıldı.

Yaklaşık 4 gün süren duvar resmi çalışmasına çocuklar ve mahalle sakinleri de destek verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Elif Meşe, mahallenin giriş duvarına bölgenin tarihi ve kültürünü de yansıtan resimler çizdiklerini, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız köyümüzü güzelleştirmek ve ortaya bir kıvılcım atmaktı. 4 gün süren çalışmamız oldu. Almanya'dan tanıdığım hocam ressam İsmail Atmalı ve eşi Esin Dinçer de gönüllü gelerek bu güzel çalışmayı yaptılar. Resimleri yaparken bir kız çocuğu geldi ve 'ben de resim yapabilir miyim ?' dedi. Tam da buydu galiba ulaşmak istediğimiz. Belki bir gün bizi hatırlayacaktır."

Güzeltepe Mahalle Muhtarı Musa Ölmez de mahalle adına Elif Meşe'ye teşekkür ettiklerini, kendisiyle birlikte mahalleyi güzelleştirmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Ressam İsmail Atmalı ise Güzeltepe'ye güzel bir hatıra bırakmak istediklerini belirterek mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.

Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti
Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti
Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti
Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Almanya, Ressam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Söke'de Güzeltepe sokakları duvar resimleriyle güzelleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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