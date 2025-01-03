SOLOTÜRK, Mersin'in Kurtuluşu İçin Gösteri Uçuşu Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

SOLOTÜRK, Mersin'in Kurtuluşu İçin Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yaptığı gösteri uçuşuyla vatandaşları büyüledi. Etkinlikte MBB Kent Orkestrası ve halk oyunları gösterileri de sahne aldı.

03.01.2025 17:47
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SOLOTÜRK, 2025'in ilk gösteri uçuşunu Mersin'de yaptı

Mersin'in kurtuluşuna özel gerçekleştirilen gösteri uçuşu, sahili dolduran vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı

MERSİN - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 2025'in ilk gösteri uçuşunu Mersin'de yaptı. Mersin'in kurtuluşuna özel gerçekleştirilen gösteri uçuşu, sahili dolduran vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, uçuş öncesi MBB Kent Orkestrası sahne aldı, MBB Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sundu.

Uçuşla ilgili gösteri sunumunun ardından SOLOTÜRK, gökyüzünde gerçekleştirdiği akrobasi ile Mersin'in kurtuluşunu unutulmaz bir gösteriyle taçlandırdı. Sahili dolduran vatandaşlar, gösteriyi büyük bir heyecanla izledi. Gösteriyi izleyen Vali Ali Hamza Pehlivan da telsiz aracılığıyla uçuş yapan pilotla irtibata geçerek teşekkür etti. Vali Pehlivan'a Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile protokol üyeleri de eşlik etti.

Mersin'de son gösterisini 2019 yılında yapan SOLOTÜRK ekibi, 2025 yılının ilk gösterisini Mersin'de gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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