SOLOTÜRK, Ordu'da Gösteri Uçuşuyla Büyüledi

SOLOTÜRK, Ordu'da nefesleri kesti

ORDU - SOLOTÜRK'ün, "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlediği gösteri uçuşu büyük beğeni ile izlendi.

Perşembe ilçesinde gösteri yapan SOLOTÜRK, yaklaşık 20 dakika boyunca akrobasi hareketlerini sergiledi. Vatandaşlar uçuşta yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil kesimlere gelerek, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Mayıs Yedisi etkinliği dolayısıyla katılım daha da çok artarken, binlerce kişi bu ana tanıklık etti.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Milli Savunma Bakanımız ile geçen aylarda bir araya geldiğimizde etkinliğimizden bahsettim. Binlerce insanın sahilleri doldurduğu bu anda SOLOTÜRK gösterine de şahitlik etmek, insanlarımızı çok mutlu edeceğini belirttim. Sağ olsun bu talebimiz karşılıksız kalmadı, SOLOTÜR'ün Perşembe'deki insanlarımıza görsellerini sunması bizleri çok mutlu etti" dedi.

Vatandaşlar ise gösterinin gurur ve mutluluk verici olduğunu, uçuşu çok beğendiklerini söylediler.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.