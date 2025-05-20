SOLOTÜRK, Ordu'da Gösteri Uçuşuyla Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

SOLOTÜRK, Ordu'da Gösteri Uçuşuyla Büyüledi

SOLOTÜRK'ün Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlediği gösteri uçuşu, binlerce kişi tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. Etkinlik, 'Mayıs Yedisi' programı kapsamında gerçekleştirildi ve vatandaşların ilgisini çekti.

20.05.2025 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SOLOTÜRK, Ordu'da nefesleri kesti

ORDU - SOLOTÜRK'ün, "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlediği gösteri uçuşu büyük beğeni ile izlendi.

Perşembe ilçesinde gösteri yapan SOLOTÜRK, yaklaşık 20 dakika boyunca akrobasi hareketlerini sergiledi. Vatandaşlar uçuşta yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil kesimlere gelerek, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Mayıs Yedisi etkinliği dolayısıyla katılım daha da çok artarken, binlerce kişi bu ana tanıklık etti.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Milli Savunma Bakanımız ile geçen aylarda bir araya geldiğimizde etkinliğimizden bahsettim. Binlerce insanın sahilleri doldurduğu bu anda SOLOTÜRK gösterine de şahitlik etmek, insanlarımızı çok mutlu edeceğini belirttim. Sağ olsun bu talebimiz karşılıksız kalmadı, SOLOTÜR'ün Perşembe'deki insanlarımıza görsellerini sunması bizleri çok mutlu etti" dedi.

Vatandaşlar ise gösterinin gurur ve mutluluk verici olduğunu, uçuşu çok beğendiklerini söylediler.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Perşembe, Yaşam, Spor, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SOLOTÜRK, Ordu'da Gösteri Uçuşuyla Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao 41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum

19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
08:22
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
08:06
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
08:02
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
08:00
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
07:52
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 20:16:13. #7.13#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK, Ordu'da Gösteri Uçuşuyla Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.