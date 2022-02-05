Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

05.02.2022 12:28

Gelen son dakika haberlerine göre Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı Adnan Kahveci'yi 29'uncu ölüm yıldönümünü sevenleri unutmadı Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde Kartal'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Adnan Kahveci'yi 29'uncu ölüm yıldönümünü sevenleri unutmadı

İSTANBUL - Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde Kartal'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Devlet, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan, 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Adnan Kahveci, vefatının 29. yıl dönümünde Kartal Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kabrini, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti üyeleri, ailesi ve sevenleri ziyaret etti. Kahveci'yi anma töreni İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından sevenleri mezarına karanfil bırakarak dualar eşliğinde Adnan Kahveci'yi yad etti.

"Bu örnek yaşantının bir belgeselini inşallah önümüzdeki seneye kadar yetiştireceğiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kahveci'nin hayatının belgeselleştireceklerini söyledi. Yüksel, "5 Şubat günü merhum sayın bakanımızın mezarı başındayız. Dile kolay 29 yıl, birçok farklı düşünceye sahip siyasi partilerin ya da siyasetçilerin üzerinde uzlaştığı devlet adamı dendiğinde akla ilk gelenlerden bir nifak dallarından olan, bizi gururlandıran Kartal'da yaşamış Kartal'da yetişmiş ve görev aldığı sürelerde de bakanlık yaptığı sürelerde de kendi ilçesini unutmamış, merhum Bakanımızı bugün burada tekrar anıyoruz. Bakanımız vefat ettiğinde ben de ilkokul öğrencisiydim. 29'uncu yılında onu anıyorken şu an bir devlet yöneticisi olarak, bir belediye başkanı olarak örnek aldığımız kişiliklerin başında geliyor. Yaptığımız bir hazırlık var. Hem katkılarımız devam edecek hem de bu örnek yaşantının bir belgeselini inşallah önümüzdeki seneye kadar yetiştirip bu yaşamı nesillere aktarılması gerekiyor. Bu örnek devlet adamlarının belki de devlet adamlarına aday olacak kişilere tarif edilmesi gerekiyor" dedi.

Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

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Gökhan Yüksel, Adnan Kahveci, İstanbul, Maliye, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Adnan Kahveci 29. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika


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