Son dakika haberi! Engelli bireyler 2.Geleneksel Engelsiz Festival'de buluştu - Son Dakika

Geleneksel Engelsiz Festival yürüyüşü

Spor ve sanat etkinlikleri

Engelli Mehteran Takımı gösterisi

Antalya'da engelli bireyler 2.Geleneksel Engelsiz Festival'de buluştu

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "2. Geleneksel Engelsiz Festival" düzenlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen festivalde, engelli bireyler ve gönüller bir araya geldi.

Festival kapsamında, Antalya İl Spor Müdürü Yavuz Gürhan, İl Spor Müdürlüğü temsilcileri, Kepez Belediyesi temsilcileri, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Mehteran Takımı, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi üyeleri, Kızılay gönüllüleri, Demir Adımlar Bisiklet Kulübü, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve öğrenciler üniversite içerisinde farkındalık yürüyüşü yaptı.

Engelli Mehteran Takımı'na eşlik eden engelli bireyler ve gönüllüler pankartlarıyla farkındalık yürüyüşüne destek verdi.

Akdeniz Üniversitesi etkinlik alanında son bulan yürüyüşün ardından, katılımcılar spor ve sanatsal etkinliklerin olduğu alanda vakit geçirdiler.

Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müzik Grubu'nun ve Engelli Mehteran Takımı'nın sahne aldığı etkinlikte engelli bireyler ve gönüllüler doyasıya eğlendiler.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan İl Spor Müdürü Gürhan, özel bir günde engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gürhan festivalin farkındalık yaratmak amacıyla yapıldığını belirterek, "Özel çocuklarımızın burada mutlu güzel bir gün geçirmelerini istedik. Aileleriyle yapabilecekleri keyifli etkinlik alanları oluşturduk. Gençlerimizin de onlarla bir araya gelerek empati yapmalarını istedik. Tüm destekçilerimiz ve iş birlikçilerimizle gönüllüğe dayalı bir festival gerçekleştirdi. İnşallah gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerini her alanda arttırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız da şenlik havasında keyifli bir gün geçirdikleri için mutluyuz." diye konuştu.