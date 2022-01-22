Üye Girişi
Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı - Son Dakika

Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı

22.01.2022 10:57
Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de Talas ilçe Belediyesi, çocukların kızak keyfinin yarıda kalmaması için parktaki eğimli araziye kamyonlarla kar taşıdı.

Kayseri'de Talas ilçe Belediyesi, çocukların kızak keyfinin yarıda kalmaması için parktaki eğimli araziye kamyonlarla kar taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde kar yağışında vatandaşların kızak ve poşetlerle kaydığı parkta kar eriyince kırsal alandan kamyonlarla kar getirildi.

Belediye ekipleri çocukların kızak keyfinin devam etmesi için taşınan karları iş makinalarıyla eğimli araziye serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatandaşlarımız, her kış kar yağdığında Mevlana Mahallesi'nde TOKİ konutları karşısındaki alanı adeta kızak pisti olarak kullanıyor. Hemşehrilerimiz buraya güzel de bir isim verdi, 'Talas'ın Erciyes'i' dedi. Biz de buradaki keyfin devam etmesi için kar yağışının durmasının ardından kolları sıvadık. Kamyonlarla kar taşıdık." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı
Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı
Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı
Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı

YORUMLAR
500

Kayseri, Talas, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı - Son Dakika


Park halindeki otobüs alev alev yandı, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu Park halindeki otobüs alev alev yandı, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu         
16:49
İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi         
16:37
Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek Düzce'nin kırsal alanlarında yaşayacak üniversite öğrencilerine 100 bin lira hibe verilecek         
16:28
Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın! Ağabeyini öldürmekten müebbet yedi! Yeğeni mahkemede haykırdı: Amcama iftira attım, serbest bırakın!         
15:31
"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atlayan kadının hazin sonu! Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atlayan kadının hazin sonu!         
14:24
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06

Son Dakika Haberleri
16:48 Park halindeki otobüs alev alev yandı, içinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu
16:37 Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu
16:36 İstenmeyen gelin ilan edilmişti! Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
16:35 Ucuz atlattılar! Malatya-Beşiktaş maçında büyük tehlike
16:26 AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
15:55 Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in acı kaybı: Annesini kaybetti
15:53 Kanarya'nın zor sınavı! Fenerbahçe'den Sivasspor'a karşı sürpriz ilk 11
15:46 Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapmışlardı! O gençlerden biri cezaevinde intihar etti
15:28 Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
15:19 Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesine indi! Kripto paralarda çöküş devam ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 17:01:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kayseri'de çocukların kızak keyfi için kamyonla kar taşındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement