Son dakika haber! Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı Keçiören'de kutlandı - Son Dakika

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı Keçiören'de kutlandı

ANKARA Keçiören Belediyesi, Kazakistan'ın bağımsızlısının 30'uncu yılı kapsamında ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda kutlama programı düzenledi.

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kazakistan'ın bağımsızlığı bizim bağımsızlığımızdır, kardeş ülkemizin bağımsızlığıdır. Kazakistan 30 yılda çok hızlı bir gelişme gösterdi. Bunda da Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in çok büyük payı vardır. Kazakistan, komşularıyla problemi olmayan, içinde problem yaşamadan kaynaşan, birlik ve beraberliğini sağlayan ve kısa zamanda büyük atılımlar yapan bir ülke olmuştur. Kazakistan, Elbaşı Nursultan Nazarbayev'e sahip olduğu için şanslıdır. Nazarbayev'i saygı ve sevgi ile selamlıyoruz. Allah Nursultan Nazarbayev'e sağlık ve sağlamlıklar versin." dedi.

Altınok, Varşova Paktı'nın yıkılmasıyla birlikte birçok Türk cumhuriyetinin de bağımsızlığına kavuştuğunu ve Kazakistan'ın dünyaya entegre olma konusunda büyük bir atılım gösterdiğini kaydederek şunları söyledi:

"1990'lı yıllar dünyanın yeniden şekillendiği yıllardı. Varşova Paktı'nın çöküşü ile bağımsızlığını kazanan Orta Asya'dan, Balkanlar'dan, Batı Avrupa'dan birçok devlet olmuştur. Aynı zamanda Varşova Paktı'nın dağılması ile birlikte 5 Türk cumhuriyetimiz de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de kardeşliğin gereği olarak bu devletlerimizin bağımsızlığını tanıdı. Kazakistan'daki nüfusa baktığımız zaman dezavantajlı bir yapıya sahiptir. Yüzde 50'si Kazak, yüzde 50'si de başka ırklara mensup insanlardan oluşmaktadır. Nursultan Nazarbayev sağlığında devlet başkanlığı görevinden çekildi ve güzel de bir şey yaptı. Nazarbayev'in kalıcı olmasının nedeni de budur. Devletin kurumlarını oluşturmak ve dünyaya entegre etmek konusunda oldukça başarı göstermiştir. Türk dünyasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasında, fikirlerin oluşmasında büyük emeği vardır. Hep masada olmuştur. Bir devlet adamı olarak yol gösterici olmuştur. Onun fikirleri Türk Devletleri Konseyi'nin oluşmasını sağlamıştır. Rusya ile yaşadığımız gerginliğin ve krizin aşılmasına da Nursultan Nazarbayev öncülük etmiştir."

Keçiören'de yeni inşa edilen devasa bir park ve spor kompleksine de Nursultan Nazarbayev'in ismini verdiklerini hatırlatan Altınok, "97 bin metrekarelik bir alana kurduğumuz park ve spor kompleksimize Nursultan Nazarbayev'in ismini verdik. Bununla da gurur duyuyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız Nursultan Nazarbayev'in kim olduğunu tanımalıdır. Kazakistan devletimizin bağımsızlığının 30'uncu yılını kutluyorum. İnşallah kıyamete kadar payidar olsun ve bayrakları dalgalansın. Birliğimizi, dirliğimizi sağladığımız takdirde inanıyorum ki yarınlara daha güçlü daha güvenle koşa koşa gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı sanatçılarının çeşitli dans ve müzik gösterisi ile devam eden kutlama etkinliğinde Kazak Sporcu Timur Spatayev ise çeşitli güç gösterileri sergiledi.

Kutlama etkenliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.