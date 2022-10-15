Son dakika haber! Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti

15.10.2022 13:02
Son dakika haber! Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Bir süredir kanser ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser ile mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının vefatını oyuncu arkadaşı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kalkavan'ın Koç Üniversitesi Hastanesinde vefat ettiğini belirten Evcimik, Instagram hesabından şu paylaşımında bulundu:

"Canım Billur.. benim çocukluk, hovardalık arkadaşım.. Yüzü gibi kalbi de güzel merhametli, güçlü, karakterli arkadaşım.. Mekanın cennet açık olsun. Ölüm bir an… Gelme olasılığı her an… Tam da bu yüzden. Şimdi söyle... Şimdi sev. Şimdi dök. Şimdi yap. Şimdi yaşa… Her şeyin sonu. Her an gelebilecekken. YARINA GÜVENME …"

Billur Kalkavan

İstanbul Beylerbeyi'nde 2 Kasım 1962'de doğan Billur Kalkavan, liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesinden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı.

2012'de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

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Kaynak: AA

Billur Kalkavan, Yonca Evcimik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti - Son Dakika

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