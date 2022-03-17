Son dakika haberi: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı

17.03.2022 18:29

Son dakika haber: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filmi için gala yapıldı.

'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filmi için gala yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde seyirciyle buluşacak 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filmi, Orman Genel Müdürlüğü'nün desteği ile hazırlandı. Ormanları yangınlara karşı savunan ormancıları, Çanakkale Savaşındaki kahramanlıklarla paralel bir şekilde işleyen filmin galası bugün Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Düzenlenen galaya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Fatih Metin ve Akif Özkaldı ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey katıldı. 18 Mart'ta 81 ilde vizyona girecek film için şu ana kadar yaklaşık olarak 90 bin adet bilet satıldığı öğrenildi.

Karacabey yaptığı konuşmada, "Çanakkale Savaşında şehit olan ecdadımız nasıl ki ülkemizi düşman işgalinden korumak, kurtarmak için gayret etmişlerse, canlarını feda etmişlerse bugün şehitlerimizin kanlarıyla ve canları pahasına koruyup muhafaza edip bize teslim ettikleri, bize aslında emanet ettikleri vatan topraklarının üzerindeki yeşil örtünün, yeşil vatanın aynı şekilde yangınlara karşı korunması, yangınlardan kurtarılması için verilen mücadeleyi biz birbirine çok benzetiyoruz. Zira o gün Çanakkale Savaşı sırasında öndeki cephedeki arkadaşının şehit olduğunu gördüğü halde gözünü kırpmadan onun yerine giden Mehmetçik neyse vatan evlatları neyse ne yapmışlarsa bugün de orman yangınlarıyla mücadelede kendinden önceki arkadaşının yangında şehit olduğunu gördüğü halde bir adım dahi geri atmayıp, tekrar o yangınların üzerine fedakarca, cesurca giden vatan evlatlarını, ormanın kahramanlarını birbirine çok benzetiyoruz biz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı
Son dakika haberi: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı
Son dakika haberi: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı

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'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' filminin gösterimi yapıldı 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' filminin gösterimi yapıldı Başkan Özdoğan: 'Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale' Başkan Özdoğan: 'Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale'

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Belgesel, Vatan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: 'Orman Vatandır Çanakkale Ruhu' belgesel filminin galası yapıldı - Son Dakika
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